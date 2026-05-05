POMORSKA DEDIŠČINA

V vsakem zrnu piranske soli je del njihove duše (FOTO)

Praznik, ki ni le prireditev, temveč tudi poklon stoletjem življenja ob morju.
Praznik je poklon generacijam, ki so poletne mesece preživele v solinah, daleč od mesta, v vetru, soncu in soli. FOTO: Skupnost Italijanov

Solinarska družina se je ob spremljavi množice vkrcala na barko in simbolično odplula v soline. FOTO: Skupnost Italijanov

Tekmovali so v kuhanju istrske marende za najboljši sipin golaž. FOTO: Okolje Piran

Več kot 10.000 ljudi je tri dni uživalo v solinarskem prazniku, ki združuje tradicijo, kulinariko in čustva. FOTO: Skupnost Italijanov

Poseben šov je bil potop v starodobnem skafandru. FOTO: Avditorij Portorož

Tudi procesija sv. Jurija vsako leto združi mesto v spoštovanju tradicije. FOTO: Skupnost Italijanov

Take marende je bil vesel vsak, ki ga je zaneslo na fešto. FOTO: KS Piran

Janez Mužič
 5. 5. 2026 | 12:20
Piran je znova dokazal, da ni le razglednica z morja, temveč živa zgodba, ki jo pišejo ljudje, tradicija in sol. Ob 22. solinarskem prazniku ob godu sv. Jurija se je v mesto in soline zgrnilo več kot 10.000 obiskovalcev, ki so tri dni dihali z mestom, v katerem vsak kristal soli nosi delček zgodovine. »V vsakem zrnu piranske soli je tudi del naše duše,« je pomenljivo dejala za kulturno dediščino zavzeta Natalija Planinc in s tem zajela bistvo praznika, ki ni le prireditev, temveč tudi poklon stoletjem življenja ob morju. Že v petek so se Tartinijev trg, Zelenjavni trg in ozke ulice starega mestnega jedra s prizadevnostjo Pirančanov spremenili v prizorišče, kot bi stopili stoletja nazaj. Tradicionalne girlande iz bršljana, šopki mediteranskih dišavnic ter vonj po morju in domači kuhinji so ustvarili pravo istrsko kuliso.

V skafandru

Začelo se je s pristnim krajevnim praznovanjem na Zelenjavnem trgu. Tekmovanje v kuhanju istrske marende za najboljši sipin golaž, peka sardel in kapesatov na žaru, mora cantada, tombola piranese, vleka vrvi in druženje so privabili množice, ki so navijale, se smejale in okušale jedi, kakršne so nekoč krepile solinarje. To je bila prava piranska fešta z živo glasbo, ob kateri se je ob tradicionalnih igrah tudi plesalo. Vse je navduševalo spoznanje, da tradicija prehaja v nove generacije.

268 JIH JE praznik zaznamovalo športno.

Na solinarski tek se je podalo 218 tekačev, še 50 najmlajših pa je sodelovalo v otroški različici. Obmorska trasa, ki povezuje Piran in Portorož, je znova pokazala, zakaj velja za eno najlepših tekaških in sprehajalnih poti pri nas. Na Tartinijevem trgu so stojnice, poimenovane po jadrnicah, pripovedovale zgodbe o pomorski dediščini, solinarstvu in življenju ob morju. Obiskovalci so lahko segli v kavedin, vzeli prgišče soli in jo okušali tako, kot so to počeli solinarji nekoč. Veliko pozornosti je pritegnil prikaz potopa v starodobnem skafandru. To je redko viden prizor, ki je združil zgodovino, tehniko in pogum. Na drugi strani trga so otroci barvali taperine, izdelovali čolničke iz slanega testa in pisali pozdrave na razglednice, medtem ko so odrasli prisluhnili strokovnim predavanjem o solinah, petoli in prihodnosti solinarstva.

Ukrotil neurje

Umetnost je praznik še dodatno oplemenitila. Plesni nastopi, akrobacije, koncerti in poezija so ustvarjali trenutke, ko se je zdelo, da čas za hip obstane. Posebno poglavje praznika pa je bila kulinarika, ki najhitreje povezuje ljudi. Ob ribiškem pristanišču je kulinarična promenada obiskovalce popeljala skozi pristne okuse morja. Sveže pripravljene ribe, istrske jedi, solinarski kruhki, oljčno olje, vino in celo sladice s solnim cvetom so dokazali, da je sol veliko več kot le začimba.

Sol je bila nekoč naše bogastvo, danes pa je ponos.

Take marende je bil vesel vsak, ki ga je zaneslo na fešto. FOTO: KS Piran
»Sol je bila nekoč naše bogastvo. Danes pa je naš ponos,« je dejal eden od domačih ponudnikov, medtem ko je obiskovalcem ponujal sveže pripravljeno jed iz rib. Vrhunec praznika je bil poklon mestnemu zavetniku, sv. Juriju. Po budnici Pihalnega orkestra Piran in skupnem petju zborov se je s Tartinijevega trga vila procesija s kipom svetnika do cerkve sv. Jurija. Trenutek, prežet s simboliko, ni bil le verski obred, temveč tudi spomin na legendo, ki je zaznamovala mesto. Po izročilu naj bi namreč sv. Jurij pred stoletji ukrotil silovito neurje, ki je grozilo Piranu. Hvaležni prebivalci so mu zato posvetili cerkev in ga izbrali za zavetnika. Zaključek praznika je bil čustven in simboličen. Solinarska družina, La famea dei salineri, je ob spremljavi glasbe in množice krenila proti pomolu, kjer se je vkrcala na barko in simbolično odplula v soline. A to ni bila le uprizoritev. Bil je poklon generacijam, ki so poletne mesece preživele v solinah, daleč od mesta, v vetru, soncu in soli. Tam, kjer se je življenje odvijalo drugače, počasneje, a trdo.

Zrasel na soli

Piranske soline, ki se raztezajo ob ustju Dragonje in v Strunjanu, so kulturna krajina, ki priča o stoletjih sobivanja človeka z naravo. Solinarji so s pomočjo posebne podlage – petole – ustvarjali kristale soli, ki so sloveli daleč naokoli. Delo je bilo naporno, a natančno, skoraj umetniško. Danes so soline eden najdragocenejših delov naravne in kulturne dediščine Slovenije. Čeprav je praznik globoko zasidran v preteklosti, je njegov pogled usmerjen naprej. S strokovnimi predavanji, delavnicami in vključevanjem mladih organizatorji poudarjajo pomen trajnostnega razvoja, varovanja narave in ohranjanja znanja. »Če ne bomo ohranjali teh veščin, bomo izgubili del sebe,« opozarjajo. Zato praznik ni le nostalgija, ampak tudi opozorilo.

Piranske soline so kulturna krajina, ki priča o stoletjih sobivanja človeka z naravo.

Pri organizaciji dogodka je sodelovalo več kot 50 društev, ustanov, zavodov in prostovoljcev, kar dokazuje, da Piran še vedno diha kot skupnost. Od otrok, ki ustvarjajo prve spomine na tradicijo, do starejših, ki jo prenašajo naprej. Piran je zrasel na soli, in prav sol je tista, ki ga še danes povezuje z morjem, ljudmi in zgodovino.

12:20
Novice  |  Slovenija
