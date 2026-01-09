  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AMALIJA KNAVS

V zahvalo zlatnik prve dame ZDA; pred dvema letoma umrla mati Melanie Trump

Prihodnjo nedeljo bo mašo za njo daroval raški župnik Silvester Fabijan.
Tako je bilo leta 2024 na Raki, kjer so se ob maši spomnili svoje rojakinje. FOTO: Drago Perko

Tako je bilo leta 2024 na Raki, kjer so se ob maši spomnili svoje rojakinje. FOTO: Drago Perko

Družina se je v ZDA poslovila od mame, babice, žene in tašče. FOTO: Reuters

Družina se je v ZDA poslovila od mame, babice, žene in tašče. FOTO: Reuters

Zahvala, ki jo je iz ZDA prejel duhovnik Silvester Fabijan. FOTO: Drago Perko

Zahvala, ki jo je iz ZDA prejel duhovnik Silvester Fabijan. FOTO: Drago Perko

Do Bele hiše je šel glas o cerkveni slovesnosti na Raki, iz Bele hiše je prišel zlatnik hvaležnosti. FOTO: Drago Perko

Do Bele hiše je šel glas o cerkveni slovesnosti na Raki, iz Bele hiše je prišel zlatnik hvaležnosti. FOTO: Drago Perko

Na Raki rojakinje niso pozabili. FOTO: Drago Perko

Na Raki rojakinje niso pozabili. FOTO: Drago Perko

Na tem pokopališču počivajo starši Amalije Knavs. FOTO: Drago Perko

Na tem pokopališču počivajo starši Amalije Knavs. FOTO: Drago Perko

Viktor in Amalija Knavs

Viktor in Amalija Knavs

Tako je bilo leta 2024 na Raki, kjer so se ob maši spomnili svoje rojakinje. FOTO: Drago Perko
Družina se je v ZDA poslovila od mame, babice, žene in tašče. FOTO: Reuters
Zahvala, ki jo je iz ZDA prejel duhovnik Silvester Fabijan. FOTO: Drago Perko
Do Bele hiše je šel glas o cerkveni slovesnosti na Raki, iz Bele hiše je prišel zlatnik hvaležnosti. FOTO: Drago Perko
Na Raki rojakinje niso pozabili. FOTO: Drago Perko
Na tem pokopališču počivajo starši Amalije Knavs. FOTO: Drago Perko
Viktor in Amalija Knavs
Drago Perko
 9. 1. 2026 | 12:45
3:31
A+A-

»Moji otroci so neverjetni,« je ob vnovični izvolitvi za predsednika Združenih držav Amerike povedal Donald Trump. V isti sapi se je javno zahvalil tudi svojemu tastu Viktorju ter se spomnil še pokojne Melanijine matere. »Njena mati je bila neverjetna ženska, Amalija,« je poudaril Trump, ko je beseda nanesla na njegovo pokojno taščo. Danes, 9. 1., minevata že dve leti od smrti Amalije Knavs, mame prve dame ZDA. Amalija je v 79. letu klonila pod težo bolezni. »To je zelo žalostna noč za vso družino Trump! Melanijina čudovita in lepa mama Amalija je pravkar odšla na čudovit kraj v nebesih. Bila je neverjetna ženska in neizmerno jo bomo pogrešali!« je zapisal Trump in delil fotografijo, na kateri pozira z Amalijo.

Rojena v izgnanstvu

Rod Amalije Knavs izvira z Rake. Njen oče Anton Ulčnik (rojen leta 1910, umrl leta 1992) je bil po rodu iz okolice Slovenskih Konjic, bil je čevljarski vajenec, na Raki pa je spoznal svojo bodočo ženo Amalijo (1913–1978), z dekliškim priimkom Gliha. Amalija Knavs je bila rojena 9. julija 1945 v avstrijskem Judendorf-Strassenglu, streljaj od avstrijskega Gradca. Bila je šesti otrok po vrsti, za njo se je 1951. rodil še brat Franc, ki še danes živi na Raki, od koder je Amalija odšla v svet. Izšolala se je za šiviljo in se zaposlila v Jutranjki, kjer je pustila močan pečat: delala je kroje in sodelovala s kreatorjem, da je bil kroj zašit tako, kot si je zamislila. Specializirala se je za otroške obleke. Amalija se je leta 1967 poročila z Viktorjem Knavsom, leta 1968 se jima je rodila prva hči Ines, leta 1970 še Melanija. Od leta 2018 sta zakonca Knavs živela v ZDA, rada pa sta prihajala v Sevnico, kjer so Amalijo ohranili v lepem spominu kot prijazno in marljivo domačinko.

Družina se je v ZDA poslovila od mame, babice, žene in tašče. FOTO: Reuters
Družina se je v ZDA poslovila od mame, babice, žene in tašče. FOTO: Reuters
Zahvala, ki jo je iz ZDA prejel duhovnik Silvester Fabijan. FOTO: Drago Perko
Zahvala, ki jo je iz ZDA prejel duhovnik Silvester Fabijan. FOTO: Drago Perko
Do Bele hiše je šel glas o cerkveni slovesnosti na Raki, iz Bele hiše je prišel zlatnik hvaležnosti. FOTO: Drago Perko
Do Bele hiše je šel glas o cerkveni slovesnosti na Raki, iz Bele hiše je prišel zlatnik hvaležnosti. FOTO: Drago Perko

Zahvala župniku Silvestru

Amaliji so se v domači fari na Raki poklonili že leta 2024 ob njeni smrti. Župnik Silvester Fabijan je daroval mašo v baročni cerkvi sv. Lovrenca. Za lansko mašo ob smrti in ob pogrebu Amalije Knavs sta se mož Viktor in hči Melanija pisno zahvalila župniku Fabijanu, mož Viktor ob obisku Rake tudi osebno, ko je podaril zlatnik prve dame ZDA. Mož ali drugi sorodniki pogosto naročijo sveto mašo, bodisi ob njenem rojstnem ali godovnem dnevu, obletnici poroke. Ob smrti Amalije Knavs je mašo za njo daroval tudi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.

78 LET JE dočakala Amalija.

Tudi ob letošnji obletnici bo na Raki sveta maša, in sicer v nedeljo, 18. 1., ob 10. uri. To je natančno dve leti po pogrebni slovesnosti v Bethesda-by-the-Sea nedaleč od posestva Mar-a-Lago, kjer sta se Donald in Melania leta 2005 poročila. Na Raki se mnogi spominjajo pokojne Amalije, in sicer kot uglajene, srčne in hkrati preproste rojakinje, smo še izvedeli. V spomin na rojakinjo, katere oče Anton Ulčnik, torej dedek Melanie Trump, je prvi pridelal daleč naokoli znano sorto čebule, imenovano tudi raška č'bula. 

Več iz teme

Amalija KnavssmrtZDAMelania Trumpzlatnik
ZADNJE NOVICE
13:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREPROSTO ODPELJAL

82-letni voznik v Pivki zbil mlajšo deklico in zbežal brez nudenja pomoči

Starejši vozniki niso nujno bolj empatični, čeprav so tudi sami pogosto žrtve v prometu. To dokazuje včerajšnji dogodek na Postojnskem.
9. 1. 2026 | 13:45
13:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODBA

Otroškemu animatorju, sicer katehetu z Gorenjske, skoraj 4 leta zapora

Petinštiridesetletnik na treh računalnikih hranil 6727 datotek s posnetki spolne zlorabe otrok.
Aleksander Brudar9. 1. 2026 | 13:23
13:19
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAENKRAT JE ŽIV

Šokantni rekorder iz okolice Kranja za volanom napihal promile, vredne smrtne doze FOTO

Tragično, a hkrati osupljivo - koliko alkohola lahko človeško telo sploh prenese pred kolapsom?
9. 1. 2026 | 13:19
13:18
Novice  |  Slovenija
DOBRO ALI PREMALO PLAČANO?

Slovenija: iščejo ljudi za kidanje snega in toliko plačajo na uro, a starostniki do pomoči ne morejo

Študentski servis je objavil oglase za pomoč pri kidanju snega.
Nina Čakarić9. 1. 2026 | 13:18
13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
13:00
Bulvar  |  Suzy
VLOGA MAMICE

Anamaria Goltes obvlada! Poglejte prvi sprehod v troje (Suzy)

Gabriela je kot mlajša sestrica vzorna in pomaga, da se lahko Olivia nemoteno prevaža.
9. 1. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki