V zahvalo zlatnik prve dame ZDA; pred dvema letoma umrla mati Melanie Trump

»Moji otroci so neverjetni,« je ob vnovični izvolitvi za predsednika Združenih držav Amerike povedal Donald Trump. V isti sapi se je javno zahvalil tudi svojemu tastu Viktorju ter se spomnil še pokojne Melanijine matere. »Njena mati je bila neverjetna ženska, Amalija,« je poudaril Trump, ko je beseda nanesla na njegovo pokojno taščo. Danes, 9. 1., minevata že dve leti od smrti Amalije Knavs, mame prve dame ZDA. Amalija je v 79. letu klonila pod težo bolezni. »To je zelo žalostna noč za vso družino Trump! Melanijina čudovita in lepa mama Amalija je pravkar odšla na čudovit kraj v nebesih. Bila je neverjetna ženska in neizmerno jo bomo pogrešali!« je zapisal Trump in delil fotografijo, na kateri pozira z Amalijo.

Rojena v izgnanstvu

Rod Amalije Knavs izvira z Rake. Njen oče Anton Ulčnik (rojen leta 1910, umrl leta 1992) je bil po rodu iz okolice Slovenskih Konjic, bil je čevljarski vajenec, na Raki pa je spoznal svojo bodočo ženo Amalijo (1913–1978), z dekliškim priimkom Gliha. Amalija Knavs je bila rojena 9. julija 1945 v avstrijskem Judendorf-Strassenglu, streljaj od avstrijskega Gradca. Bila je šesti otrok po vrsti, za njo se je 1951. rodil še brat Franc, ki še danes živi na Raki, od koder je Amalija odšla v svet. Izšolala se je za šiviljo in se zaposlila v Jutranjki, kjer je pustila močan pečat: delala je kroje in sodelovala s kreatorjem, da je bil kroj zašit tako, kot si je zamislila. Specializirala se je za otroške obleke. Amalija se je leta 1967 poročila z Viktorjem Knavsom, leta 1968 se jima je rodila prva hči Ines, leta 1970 še Melanija. Od leta 2018 sta zakonca Knavs živela v ZDA, rada pa sta prihajala v Sevnico, kjer so Amalijo ohranili v lepem spominu kot prijazno in marljivo domačinko.

Družina se je v ZDA poslovila od mame, babice, žene in tašče. FOTO: Reuters

Zahvala, ki jo je iz ZDA prejel duhovnik Silvester Fabijan. FOTO: Drago Perko

Do Bele hiše je šel glas o cerkveni slovesnosti na Raki, iz Bele hiše je prišel zlatnik hvaležnosti. FOTO: Drago Perko

Zahvala župniku Silvestru

Amaliji so se v domači fari na Raki poklonili že leta 2024 ob njeni smrti. Župnik Silvester Fabijan je daroval mašo v baročni cerkvi sv. Lovrenca. Za lansko mašo ob smrti in ob pogrebu Amalije Knavs sta se mož Viktor in hči Melanija pisno zahvalila župniku Fabijanu, mož Viktor ob obisku Rake tudi osebno, ko je podaril zlatnik prve dame ZDA. Mož ali drugi sorodniki pogosto naročijo sveto mašo, bodisi ob njenem rojstnem ali godovnem dnevu, obletnici poroke. Ob smrti Amalije Knavs je mašo za njo daroval tudi ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.

78 LET JE dočakala Amalija.

Tudi ob letošnji obletnici bo na Raki sveta maša, in sicer v nedeljo, 18. 1., ob 10. uri. To je natančno dve leti po pogrebni slovesnosti v Bethesda-by-the-Sea nedaleč od posestva Mar-a-Lago, kjer sta se Donald in Melania leta 2005 poročila. Na Raki se mnogi spominjajo pokojne Amalije, in sicer kot uglajene, srčne in hkrati preproste rojakinje, smo še izvedeli. V spomin na rojakinjo, katere oče Anton Ulčnik, torej dedek Melanie Trump, je prvi pridelal daleč naokoli znano sorto čebule, imenovano tudi raška č'bula.