MESTO AKROBATOV

V Zasavju edini znani primer pogozditve po vzorcu zlatega reza

Ne bo le funkcionalen, temveč tudi vizualno privlačen prostor.
Roman Turnšek
 27. 1. 2026 | 05:41
4:19
Podjetje Dewesoft iz osrčja Zasavja je znano po razvijanju inovacij. Njihovo ime je znano tudi zunaj domačih meja, saj združujejo vrsto različnih strokovnjakov, inovacije pa so se zdaj lotili še na okoljskem področju. Kot smo že poročali, se na območju Lakonce v Trbovljah razvija Mesto akrobatov. Podjetniški center bo združeval inovatorje in uspešne podjetnike, vrata pa bo odprl tudi mladim in še neuveljavljenim. Pri uresničevanju projekta so se lotili tudi urejanja okolice, pri čemer je bilo treba raziskati teren, opraviti meritve in narediti dodaten prostor. Odstranili so stara, poškodovana in nevarna drevesa ter grmičevje, zasadili pa vrsto novih, mladih rastlin. Natančneje prek 700 sadik različnih vrst.

»Sprva je bil predlog, da bi zasadili črni in beli bor ter brezo. A Uroš Zalokar, ki skrbi za zelene površine Mesta akrobatov, temu ni bil naklonjen. Meni namreč, da borovci ne spadajo v naše okolje. Pozimi potrebuješ zračnost, ki jo dajo listavci. Prikimala sta mu tudi Jani Cestnik in Marjan Špacapan, ki je podal še pomembne poglede in razmišljanja iz izkušenj mnogoterih pogozditev. Zbirali smo mnenja strokovnjakov in pridobili še ključne predloge dr. Janeza Pirnata, upokojenega profesorja na biotehniški fakulteti. Upoštevali smo značilnosti lokalnega okolja, alergenost posamezne vrste, pričakovane višine, potrebno svetlobo … in na podlagi vseh zbranih informacij je nastal predlog zasaditve,« pravijo na Dewesoftu. Izbrali so 13 različnih vrst dreves in štiri grmovnice za predele bližje ceste. Ustanovitelj Dewesofta Jure Knez je k predlogu simbolično dodal še hrast dob, saj je bilo tam nekoč naselje Dobrna. »Lepo je, če je gozd mešan. Enkrat cveti eno drevo, potem drugo, in tako je na pogled vse bolj bogato,« so dodali.

Kupili postajo

Zasaditev pa jim ni bila všeč. Na razgibanem terenu je bila sicer za oko všečna, a na ravnih predelih so izrazite črte jasno nakazovale umetno tvorbo. Njihova želja je bila, da bi bil videz kar se da naraven. Po idejo so se zato zatekli k sami naravi in se odločili za zlati rez oziroma Fibonaccijevo zaporedje. Zlati rez v likovni umetnosti velja za simbol urejenosti in skladnosti merske kompozicije stvaritve. Ideje so se lotili tako, da so najprej izdelali računalniški model. Z dronom so poslikali območje zasaditve in nanj pripeli točkovni model, zatem pa je bilo treba to označiti na dejanski površini na terenu. Najprej so razmišljali o leseni šabloni, odločitev pa je padla na meritve z GPS. Čeprav ta na telefonu ni dovolj natančen, obstajajo RTK-bazne postaje in sprejemniki, s pomočjo katerih se lahko določi lokacija do centimetra natančno. Težava se je pojavila, ker je najbližja bazna postaja v 70 kilometrov oddaljenih Markovcih. Zvečer je še delovalo, zjutraj, ko naj bi presajali, pa ne več. In se je porodila zamisel, da bi kupili kar svojo bazno postajo.

Tako je zdaj v Sloveniji med le nekaj RTK-baznimi postajami ena tudi v Mestu akrobatov. Naložba se je izkazala za smiselno, saj jo tudi Dewesoft in drugi lahko uporabljajo za meritve. »Zdaj je to edini znani primer pogozditve po vzorcu zlatega reza. Tudi eden redkih ali edini, kjer smo se pogozditve lotili tako znanstveno. Pa verjetno tudi eden redkih ali edini, kjer se je sveže posajeno presadilo v roku dveh tednov. Želimo, da Mesto akrobatov ne bo le funkcionalen, temveč tudi vizualno privlačen, pravljičen prostor,« pravijo. Ta zasaditev pa ni edini načrt okoljskega urejanja na Lakonci. Načrtujejo tudi prestavitev rastišča orhideje kukavičevke, ki so ga odkrili v začetni projektni fazi. Ta je namreč zaščitena, zato jo bodo skupaj z biologi preselili višje na Lakonco, kjer bo še naprej zanimiv rezervat, s katerim bodo omogočili obstanek rastline v naravnem rastišču.

