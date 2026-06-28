V zastoju zagorel avtomobil, parkiranje na cesti, pešci v nevarnosti: na Vršiču se ne da delati?! (FOTO)

PRELAZ

Preverili smo, kako deluje nov prometni režim na najvišjem prelazu.

Pred slabima dvema tednoma je začel veljati nov prometni režim na območju Vršiča, s katerim sta želeli občina Kranjska Gora in država umiriti promet na našem najvišjem cestnem prelazu. Ureditev z ločenimi zapornicami za brezplačni tranzitni promet in plačljivo parkiranje se je že med poskusnim delovanjem lani oktobra izkazala za slabo, saj prometa ni umirila. Nasprotno, povzročila je še več nereda, letos pa lahko pričakujemo pravi prometni kolaps. Kolesarji, ovce, avti, delovni stroji ... Foto: Dejan Javornik Kot je znano, sta se zdaj že nekdanje ministrstvo za infrastrukturo pod vodstvom ...