V zavetišču nadvse ganjeni in hvaležni: mlada Blaž in Nola darila raje namenila živalim

Mladi so naše največje bogastvo in tudi prihodnost. In sodeč po posameznikih, ki so jih svetu predstavili v zavetišču Horjul, se nam vsaj za slednje ni treba bati. Že prejšnji mesec so ganjeni oskrbniki mnogih brezdomnih, bolnih in zlorabljenih živali na družabnem omrežju delili pismo komaj desetletne deklice Nole, ki se je odločila, da denar, ki ga je dobila ob tej priložnosti, podari Horjulčkom, kot ljubitelji živali radi rečejo članom zavetišča.

»Dragi Horjulčki! Letos sem se za svoj deseti rojstni dan odločila, da od prijateljic ne bom sprejemala daril, ampak bom zbirala denar za Horjulčke. Na zabavi sem zbrala 130 evrov, ki vam jih je moja mama nakazala na vaš račun. Upam, da bo denar živalim prišel prav,« je zapisala Nola, ki so jo v zavetišču razglasili za njihovo junakinjo. »Nola, tvoja dobrota je najboljše darilo,« so bili hvaležni v zavetišču, kjer so se zdaj ponovno razveselili donacije mladega ljubitelja živali.

Tokrat se je darilom za rojstni dan odpovedal Blaž in raje osrečil zapuščene kosmatince, za katere sicer lepo skrbijo v Zavetišču Horjul. Prinesel jim je kup hrane in drugih potrebščin, za kar so se mu Horjulčki lepo zahvalili. Res pohvalna gesta obeh mladih in, kot so se števili mnogi komentarji, dokaz, da so tudi njuni starši »zlata vredni«.