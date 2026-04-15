BREZ ZDRAVNIKA

Pred ZD Borovnica številni noč preživeli na pločniku: ljudje čakajo, da bi dobili osebnega zdravnika (VIDEO)

Po tem, ko se je razvedelo, da bo danes vpis pacientov odprla nova zdravnica, se je nad ulice v okolici zdravstvenega doma Borovnica zgrnilo na stotine pacientov. Noč so preživeli na cesti, da ne bi izgubili priložnosti za eno izmed 1200 vpisnih mest.
Pred ZD Borovnica se že od včeraj zvečer vije neskončna kolona. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
Pred ZD Borovnica se že od včeraj zvečer vije neskončna kolona. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
G. P.
 15. 4. 2026 | 09:14
 15. 4. 2026 | 10:03
1:59
A+A-

Opredeljevanje pacientov pri novi zdravnici, dr. Galić Luciji, se je začelo danes ob sedmih zjutraj. Sprejema izključno paciente, rojene leta 2008 ali starejše, mladoletnih ne jemlje. Vpis poteka preko štirih ekip, za opredelitev pa pacienti potrebujejo zdravstveno izkaznico in osebni podpis soglasja. Ravno to je razlog, da se je že včeraj zvečer pred zdravstvenim domom nabrala množica pacientov brez zdravnika, ki se je ponoči le še podaljšala. Vrsta je bila dolga več sto metrov, v njej pa so noč preživeli tudi številni starejši in slabotni.

Zdravnikov preprosto ni dovolj

Ko so prihod mlade zdravnice v ZD Borovnica najavili, je završalo, kot da gre za prihod svetovno znane osebe. Na družbenih omrežjih so zaokrožile zgodbe, da prihaja iz Beograda, čeprav naj bi že nekaj let delala na urgenci na Vrhniki in z Beogradom nima nobene veze. Prihodi novih zdravnikov v sistem javnega zdravstva so namreč tako redki, da se o tem na veliko govori. Povpraševanja je toliko, da so se razširile tudi govorice, da bodo za prihod na vpis organizirani avtobusi, kar so morali v ZD zanikati. Je pa res, da naj bi imeli pri vpisu prednost prebivalci krajevne skupnosti, kar pa ni potrjeno. Opredelitev je sicer možna izključno osebno, pri čemer lahko posameznik potencialno opredeli tudi svojce, če s seboj prinese njihovo zdravstveno izkaznico. A morajo potem ti vseeno priti še na osebni podpis soglasja, zato veliko pacientov ni želelo tvegati.

Nova direktorica prinesla svež veter, zdravnika bodo dobili vsi

Prihod dr. Galović pa ni edina novost v Vrhniškem okrožju letos. Z lanskim letom so beležili nekaj odhodov, kar je med ljudi vneslo strah, sporočajo v ZD Vrhnika. Vendar se je v letu 2026 že veliko spremenilo. V februarju so zaposlili novo pediatrinjo, marca družinsko zdravnico, še ena prihaja maja. Vmes so poskrbeli še za novo radiologinjo, kar je glede na trenutno razpoložljivost kadrov izjemen dosežek. Po odhodu koncesionarke v pokoj je ostalo nekje 1000 neopredeljenih pacientov, kar bo s prihodom še zadnje nove zdravnice maja povsem urejeno, sporoča direktorica dr. Anja Jovanovič Kunstelj. Tudi dr. Jovanovič Kunstelj je nova moč okrožja, upravo je prevzela z novim letom. 

Čakalna vrsta za opredelitev pri novem zdravniku v Borovnici. FOTO: Občan/sta Delo
Čakalna vrsta za opredelitev pri novem zdravniku v Borovnici. FOTO: Občan/sta Delo

Trenutno na Vrhniki deluje tudi ambulanta za neopredeljene, kjer so imeli pacienti možnost vmesnega vpisa. Z majem bo ta kapaciteta izpraznjena, ostati bi moralo celo še nekaj rezerve za redni vpis pacientov iz okrožja, še pove direktorica.

 

BREZ ZDRAVNIKA

