SLOVESNA NAZNANITEV

V Zgornji Savinjski dolini napovedali pusta in nazdravili mlademu vinu (FOTO)

V Zgornji Savinjski dolini že 134 let dokumentirajo delovanje pustnakov. Tudi letos so novo pustno obdobje slovesno naznanili s strelom iz topa.
Avstro-ogrski topničar Jozef Pepi Vodeb FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Avstro-ogrski topničar Jozef Pepi Vodeb FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Brez pustnega benda Bojsega se v Mozirju ne dogaja.

Brez pustnega benda Bojsega se v Mozirju ne dogaja.

Trški viničar Fajfar in škof Martin

Trški viničar Fajfar in škof Martin

Prvi chef Pusta mozirskega je Đeda.

Prvi chef Pusta mozirskega je Đeda.

Pustni prapor

Pustni prapor

Lepših pustnih gvantov v tej deželi ni!

Lepših pustnih gvantov v tej deželi ni!

Avstro-ogrski topničar Jozef Pepi Vodeb FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Brez pustnega benda Bojsega se v Mozirju ne dogaja.
Trški viničar Fajfar in škof Martin
Prvi chef Pusta mozirskega je Đeda.
Pustni prapor
Lepših pustnih gvantov v tej deželi ni!
Jože Miklavc
 17. 11. 2025 | 11:45
A+A-

Pust Mozirski je pred 26 leti vstopil v mednarodno Združenje karnevalskih mest Evrope (FECC), od takrat je v naši deželi nosilec pomembnega pustnega izročila Zgornje Savinjske doline.

Po pisnih zaznamkih slovenskega kronista Žige Laykaufa leta 1921 naj bi v Mozirju organizirano pustovali že 30 let pred tem, kar pomeni, da segajo začetki tradicije v leto 1891. Minilo je torej 134 let, odkar v tistem delu severne Štajerske dokumentirajo delovanje pustnakov, etnografsko društvo Pust Mozirski pa je zapisano tudi v registru nesnovne kulturne dediščine.

Brez pustnega benda Bojsega se v Mozirju ne dogaja.
Brez pustnega benda Bojsega se v Mozirju ne dogaja.

Pustnakom se smeji

V Mozirju (nekoč Prassbergu) tako pomembnemu prazniku namenjajo pozornost vse od 11. novembra, od martinovega, ko se začne novo pustno obdobje, in ob tem nazdravijo še mlademu vinu. Pustnaki se napravijo v slovesne črne frake, si poveznejo cilindre na glavo, nadenejo rdeči pleteni šal in pripnejo pisane metuljčke. Takšnih v deželi naši ni nikjer drugod.

Prvi chef Pusta mozirskega je Đeda.
Prvi chef Pusta mozirskega je Đeda.

Ko dvignejo še znamenito zastavo Pusta Mozirskega, se v sprevodu skozi trg slovesno sprehodijo ob spremljavi benda Bojsega in naznanijo, da so v mestu glavni. Tokrat so na martinovo v zapravljivčku do uradnega središča trga Šajspah z veliko kovinsko oznako pripeljali čuvarja legende o pustovanju v Zgornji Savinjski dolini, pustnega župana Draga Poličnika, v družbi pustne princese Mance Lesjak.

Prisedel je aktualni župan, podpornik pustnih šeg Ivan Suhoveršnik, ki že štiri mandate skrbi, da se domačim pustnakom zares smeji. Nato je pustni kanonmojster Jozef Pepi Vodeb usekal iz trškega topa, da so se stresle okoliške hiše in stekla na oknih zdaj zapuščene trške oštarije Grabenček.

S strelom so oznanili začetek novega pustnega obdobja. Pustno trobilo Robert Klemenak je nato dalo besedo glasbeni pustni bandi, da je začinila vzdušje ob vonjavah, ki jih je širil pustni kuhar Andrej Parašuh - Đeda. S tem se je dogodek prevesil v predstavitev dogodkov, ki jih Pust Mozirski prireja v karnevalskem obdobju, kot so okol'ofiranje od hiše do hiše, kjer pobirajo darove občanov in oblastnih dobrotnikov, torkova budnica s prevzemom pustne oblasti in veliki pustni karneval, na pepelnico pa žalostno slovo od pusta.

Trški viničar Fajfar in škof Martin
Trški viničar Fajfar in škof Martin
Lepših pustnih gvantov v tej deželi ni!
Lepših pustnih gvantov v tej deželi ni!

Ob strelu iz topa so se zatresle okoliške hiše.

Pustni prapor
Pustni prapor

Varoval vinograde

Da zvesta družba oboževalcev in podpornikov mozirskih pustnakov ne bi še naprej žulila starega vina, je trški viničar Miha Fajfar odprl sodček zrelega mošta, vinski krst pa je opravil Leopold Mikek kot sv. Martin.

Ob tem je Mozirjanom naložil nekaj levit in dobronamerne kritike, opozoril vse, ki ga radi cuknejo čez mero, da naj raje pokličejo rešilni taksi, kar je bolje in ceneje kot rešilec. Nato je odprl novo vino in nazdravil. Franc Fužir, ovtar dveh sosednjih far, sv. Jurija v Mozirju in sv. Martina v bližnjem Šmartnem ob Paki, je pohvalil odlični vinski letnik, k čemur pa je pripomogel menda tudi sam, saj da je iz vinogradov preganjal razne tiče, sladokusne prave kljunače in nepovabljene trgače.

Ob mladem vinu so krajani nato še dolgo klepetali in se krohotali ob spominih s ponudbo prigrizka, savinjskim tolkcem in še zadnjo peko kostanja. Pravi pustni praznik in malo martinovanje je omogočilo toplo sončno vreme, ki se je počasi poslovilo od jeseni.

Pust Mozirski
