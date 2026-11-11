V znak žalovanja na štoru posvetile sveče: »Podrli so simbol slovenstva« (FOTO)

Med prebivalci in obiskovalci Dravskega polja je izbruhnil val ogorčenja po poseku mogočne, skoraj stoletje stare lipe pri odcepu za Cirkovce. Na družbenih omrežjih je zakrožila fotografija sveč, ki jih je nekdo v znak žalovanja postavil na štor podrtega drevesa, ob tem pa zapisal: »Simbol slovenstva. In ja, zdrava devetdesetletnica ... Zasluži si spomin. Topoumnost ljudi, odločevalcev je včasih res brezmejna ...«

Lipa je bila desetletja zaščitni znak pokrajine, zato je novica o sečnji mnoge prizadela. Ljudje v komentarjih odkrito obsojajo odločitev tistega, ki je podpisal ali izvedel posek. Mnogi ob tem opozarjajo, da pri nas nimamo ustreznih mehanizmov za zaščito starih dreves. Ena od komentatork je bila pri tem precej neposredna: »A imamo v tej zblojeni Sloveniji sploh še kakšne varuhe dreves? Kdo odloča o usodi takšnih drevesnih veličin? Očitno ljudje brez kančka zdrave pameti, občutka za naravo in spoštovanja do naše kulturne in naravne dediščine.« V nadaljevanju je opozorila na nepopravljivo škodo: »Tista mogočna lipa pri odcepu za Cirkovce je bila nekaj posebnega, prepoznavna podoba pokrajine, mogočen naravni spomenik, ki je rasel desetletja in ga ni mogoče nadomestiti. In zdaj je ni več. V nekaj trenutkih je izginilo nekaj, za kar je narava potrebovala desetletja, morda celo več kot stoletje. Kakšna je to miselnost, da je najlažje posekati, namesto zaščititi? Kdo je dal soglasje, na podlagi kakšne strokovne presoje in ali je sploh kdo poskušal najti drugo rešitev?«

Eden od komentatorjev je delil fotografijo lipe iz časov, ko je še stala. FOTO: Facebook

Sumi o koristoljubju in iskanje odgovornega

Številni so ob pogledu na fotografijo štora opazili, da je bilo drevo videti povsem zdravo. Zato so se nekateri izpostavili, da bi lahko sečnjo vodil interes po lesu. Mnogi opozarjajo, da bi lahko veje le obrezali, če so motile promet, namesto da so se odločili, da drevo podrejo. Ljudje zdaj zahtevajo jasna pojasnila. Zanima jih, čigava je zemlja – občinska ali od DARS-a – in kdo je naročil ter plačal posek. Domačini dodajajo, da je bila lipa »kraljica na sredi ravnine« in del lokalne identitete, zato odgovore pričakujejo tudi od župana.

FOTO: Facebook

Med vsemi zgroženimi komentarji se je pojavila tudi velikodušna ponudba: »Tole pa res malo zaboli. Sem lastnik 300 let stare lipe in vzgajam njene potomke. Če se lastnik zemljišča oziroma pristojni odločijo, da posadijo mladenko, vam jo z veseljem podarim.« A mlado drevo ne more takoj nadomestiti starega. Stara lipa je delala senco, zadrževala veter in čistila zrak, mlade sadike pa se v vročih poletjih pogosto hitro posušijo – tako kot se je to že zgodilo na več drugih lokacijah letos poleti.

Posekana zaradi varnosti?

Iz Cestnega podjetja Ptuj so nam sporočili, da »je bil poseg izveden na podlagi zapisnika št. 06102-546/2026-1, ki ga je izdal Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo in energetiko«. Dodajajo, da je bila odstranitev drevesa »izvedena v okviru izpolnjevanja obveznosti koncesionarja«, odločitvi pa naj bi botrovalo predvsem zagotavljanje »ustreznega stanja cestne infrastrukture in predvsem varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu«.

Hkrati so v Cestnem podjetju izrazili razumevanje za »pomen ohranjanja dreves in naravne dediščine za lokalno skupnost«, a pojasnili, da je pri izvajanju nalog vzdrževanja državnih cest »treba upoštevati tudi zahteve pristojnih nadzornih organov in zagotavljati varnost cestnega prometa«.