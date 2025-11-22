V znani ljubljanski trgovini evakuirali ljudi, zgodilo se je popolnoma nepričakovano (VIDEO)

Na ljubljanskem Rudniku je bilo danes precej pestro. Nenadoma so namreč morali evakuirati in izprazniti znano trgovino s športnimi pripomočki. Kot nam je sporočil bralec Darko, ki se je znašel na kraju dogodka, je nakupovanje prekinila voda. Sodeč po posnetku, ki nam ga je poslal, je v prodajalni počila cev, ki je povzročila preglavice tako zaposlenim kot kupcem. Ni se zgodilo prvič, da je pri nas prišlo do poplave v trgovini.

»Očitno je počila cev in temeljito zalila trgovino,« nam je sporočil bralec Darko. Kot je videti na njegovem posnetku, je voda silovito brizgala v trgovino. Kupci so sprva lahko le nemo opazovali dogajanje, dokler niso zapustili prizorišča. Kakšna je škoda, bo verjetno znano kmalu. Bi pa ta lahko bila še precej večja, če bi se takšna nesreča zgodila na primer v kakšni trgovini z elektroniko. Elektronika je seveda neprimerno bolj občutljiva na vodo kot športni pripomočki.

Že se je dogajalo

Ni bilo prvič, da bi v kakšni naši trgovini takole počila cev in jo zalila. To se je pri nas že zgodilo. Lani je denimo voda zalila enega od trgovskih centrov Velenju. Tudi takrat so lahko obiskovalci le nemočno opazovali, kako voda dela škodo.