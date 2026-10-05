V Zvezi albanskih društev od Janše zahtevajo opravičilo: Ko vrednost človeka presoja po poreklu, višini plače in družinskem življenju ...

V Zvezi albanskih društev ostro obsojajo izjave premierja Janeza Janše na Managerskem kongresu minuli teden, ko je v kritiki uvoza poceni delovne sile izpostavil delavca s Kosova, ki dela za minimalno plačo. Po Janševem mnenju tak delavec z nacionalnega vidika ni dodana vrednost. V zvezi pričakujejo umik izjave in opravičilo.

Ko predsednik vlade vrednost človeka presoja po poreklu, višini plače in družinskem življenju, ga brezsramno reducira na postavko v nacionalni bilanci.

Predsednik vlade je v svojem nastopu na letnem zboru menedžerjev v Portorožu minuli četrtek med drugim kritiziral uvoz poceni delovne sile in izpostavil lanskih 150.000 izdanih delovnih dovoljenj za tujce. »Nekdo, ki pride s Kosova in dela v komunalnem podjetju, dobi minimalno plačo in pripelje še družino, pač z nacionalnega vidika ni dodana vrednost,« je dejal. Pri tem je opozoril na po njegovem prepričanju na zgrešeno migracijsko politiko v Sloveniji. V Zvezi albanskih društev, ki ji predseduje Flurina Ametaj, so v pisni izjavi za javnost opozorili, da to ni prva izjava iz vrst politike, ki po njihovi oceni zaničevalno označuje Albance v Sloveniji. Zato želijo poudariti, da so Albanci del slovenske družbe. »Med nami so delavci in obrtniki, a tudi podjetniki, gostinci, zdravniki, umetniki, inženirji ter športniki, ki s svojim delom, davki in prispevki soustvarjajo njeno blaginjo,« so poudarili.

Žaljiva na več ravneh

Premierjeva izjava pa po njihovih navedbah razkriva zaničevanje in je žaljiva na več ravneh. »Razvrednoti komunalno delo, torej vzdrževanje in skrb za okolje, zgolj na korist podjetja in prezre prispevek tega dela skupnosti, za katero podjetje zagotavlja javne storitve. Ravno tako znižuje vrednost vsakega delavca, ki dela za minimalno plačo in ga označi za 'nacionalno nekoristnega', ne glede na to, da delavec vestno opravlja svoje delo,« so zapisali. Dodali so, da je žaljiva tudi do delavca kot družinskega človeka. »Ko predsednik vlade vrednost človeka presoja po poreklu, višini plače in družinskem življenju, ga brezsramno reducira na postavko v nacionalni bilanci. Takšna presoja je diskriminatorna in razredno ponižujoča. Zanjo niso predstavljena jasna merila ali podatki, nek posamezen primer pa ne more biti podlaga za splošno oceno prispevka tujih delavcev,« so prepričani.

Ko politični govor tujce predstavlja kot strošek ali kot manjvredne člane družbe, utrjuje predsodke in nezaupanje do celotne skupnosti.

Če želi politika razpravljati o javnofinančnih učinkih migracij, mora to po njihovi oceni početi na podlagi jasno opredeljenih meril in celovitih podatkov. A v nobenem primeru človekovo dostojanstvo ni odvisno od njegovega gospodarskega prispevka, so izpostavili. Izjava se jim zdi še posebej zaskrbljujoča v času razprav o spremembah zakonodaje o tujcih. »Ko politični govor tujce predstavlja kot strošek ali kot manjvredne člane družbe, utrjuje predsodke in nezaupanje do celotne skupnosti,« so zapisali. Ker mora predsednik vlade po njihovem prepričanju s svojim javnim nastopanjem krepiti medsebojno spoštovanje in zaupanje, ne pa poglabljati delitev med ljudmi glede na njihovo poreklo ali socialni položaj, od Janše pričakujejo, da izjavo umakne ter se zanjo opraviči.