Vabljeni na najslajšo prireditev leta

Koper bo to soboto znova zadišal po sladkih dobrotah in raznolikih okusih Istre. Poletno sezono bodo zaključili na najlepši način – z Altroke Sladko Istro, ki bo ob morju, vzdolž Pristaniške ulice, v znamenju druženja, sladkih razvajanj in nepozabnih doživetij.

Poleg sladkih dobrot vas čaka pester spremljevalni program.

Letos se prireditev vrača k svojemu bistvu – sladkemu svetu, kjer imajo glavno vlogo vrhunske sladice, tradicionalni recepti in sodobne slaščičarske mojstrovine. Na enem mestu se bodo predstavili ponudniki, ki bodo navduševali z izbranimi tortami, pecivom, čokoladnimi izdelki, sladoledi, medenimi dobrotami, marmeladami in drugimi sladkimi specialitetami. Poleg sladkih dobrot vas čaka pester spremljevalni program za vse generacije. V Hlavatyjevem parku bo najmlajše čakal poseben otroški program, prežet s cirkusom, ustvarjalnostjo in igrivostjo. Med 9. in 18. uro je pripravljena sladka pustolovščina, otroci bodo lahko ustvarjali v ustvarjalnih delavnicah, raziskovali vonje in teksture v čutnem laboratoriju, okraševali piškote, se zabavali ob poslikavi obraza in se fotografirali. Za dodatno zabavo bodo poskrbeli ulični cirkuški nastopi, retro lunapark z lesenimi igrami in simboličnimi nagradami ter atraktivna cirkuška karavana na kolesih. Organizatorji napovedujejo še vrsto drugih dogodkov..