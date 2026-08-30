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DOBRODELNI ČAROBNI DAN

Vabljeni v Arboretum, kjer ne bo manjkalo dobre volje – podprite slovenske specialne olimpijce

Čarobni dan v Arboretumu Volčji Potok bo danes združil zabavo, šport, ustvarjanje in dobrodelnost.
Zadnjo avgustovsko nedeljo bo danes v Arboretumu Volčji Potok potekal že tradicionalni Čarobni dan. FOTO: Arhiv Jub

Zadnjo avgustovsko nedeljo bo danes v Arboretumu Volčji Potok potekal že tradicionalni Čarobni dan. FOTO: Arhiv Jub

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

FOTO: Arhiv Jub

FOTO: Arhiv Jub

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

Zadnjo avgustovsko nedeljo bo danes v Arboretumu Volčji Potok potekal že tradicionalni Čarobni dan. FOTO: Arhiv Jub
FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
FOTO: Arhiv Jub
FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
STA, A. G.
 30. 8. 2026 | 08:44
 30. 8. 2026 | 08:44
3:29
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V Arboretumu Volčji Potok bo danes na Čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije organizirala dobrodelno akcijo Dejanje za specialno olimpiado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru Specialne olimpiade Slovenije. Na Čarobnem dnevu, v okviru katerega bo akcija potekala, bodo za obiskovalce od 9. do 18. ure poleg Lions dežele pripravili tudi pester program ustvarjalnih, športnih, jezikovnih in glasbenih delavnic ter nastopov na Čarobnem odru.

Zbrana sredstva akcije bodo namenjena Društvu Specialna olimpiada za priprave slovenskih športnikov na mednarodno specialno olimpijado 2027, ki bo prvič potekala v Santiagu v Čilu. Donacije bodo športnikom omogočile kakovostno izvedbo rednih treningov, športne priprave ter nakup športnih pripomočkov in opreme. »Vsak evro, ki ga zberemo na Čarobnem dnevu, se pozna na treningu, na tekmovanju in v samozavesti naših specialcev. Lani smo enemu izmed tekmovalcev podarili specialno kolo, letos želimo narediti še korak dlje in našim športnikom zagotoviti kakovostne priprave za pot v Čile,« je dejala pooblaščenka Zveze Lions klubov Slovenije za specialno olimpiado Mojca Lončarski.

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
FOTO: Arhiv Jub
FOTO: Arhiv Jub

Čarobni dan bo v Arboretumu Volčji Potok potekal od 9. do 18. ure, zato organizatorji vabijo obiskovalce vseh generacij, naj del dneva preživijo v družbi dobre volje, številnih aktivnosti in predvsem z mislijo na tiste, ki jim lahko že majhna pomoč omogoči veliko.

Specialna olimpijada je veliko več kot šport

Specialna olimpiada Slovenije, ki deluje pod okriljem Zveze Sožitje, je »veliko več kot šport – je način življenja, ki ljudem z motnjami v duševnem razvoju omogoča ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev samozavesti in občutek pripadnosti«, so zapisali v sporočilu za javnost. Slovenija je del specialne olimpiade od leta 1990, slovenski specialni olimpijci pa se redno udeležujejo svetovnih iger. Tekmujejo v atletiki, nogometu, košarki, namiznem tenisu, kolesarstvu, plavanju, balinanju, judu in MATP, domov pa prinašajo številne medalje ter neprecenljive zgodbe o pogumu in vztrajnosti.

V Lions deželi več kot 30 klubov

Lions in Leo klubi Slovenije bodo na dogodku predstavili svoje humanitarno poslanstvo, prostovoljstvo in podporo skupnostim po vsej Sloveniji. V Lions deželi bo sodelovalo več kot 30 klubov z ustvarjalnimi delavnicami in dobrodelnimi vsebinami za obiskovalce vseh generacij.

FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.
FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija/pigac.

Današnji dogodek tako ne bo namenjen le druženju, ustvarjanju in zabavi, ampak bo obiskovalcem ponudil tudi priložnost, da s svojim obiskom in prispevkom pomagajo slovenskim športnikom na poti do mednarodnega tekmovanja. Akcija hkrati odpira lionistično leto 2026/2027, katerega vodilno sporočilo je »Bogatimo življenja«.

Čarobni dan bo v Arboretumu Volčji Potok potekal od 9. do 18. ure, zato organizatorji vabijo obiskovalce vseh generacij, naj del dneva preživijo v družbi dobre volje, številnih aktivnosti in predvsem z mislijo na tiste, ki jim lahko že majhna pomoč omogoči veliko.

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