POGUMNE GASILKE

Vaja članic gasilskih društev Dolenjske: napadle pogumno in samozavestno (FOTO)

Na domačiji Saje v Čilpahu je potekala vaja članic gasilskih društev Dolenjske. Pokazale so znanje in usposobljenost v sodelovanju z regijskim poveljstvom.
V akciji

Pripravljene na vse

Vodja intervencije Tanja Šiško Bevec in njena pomočnica Ana Ajdič

Oskrbele so tri ponesrečence.

Uspešno so opravile z vsemi izzivi.

Kar nekaj gasilk deluje v operativnih vrstah svojih društev.

Zahvala Robertu Ajdiču, ki je verjel v dekleta.

Špela Kavšek je ponosna na svojo družino, ki je zapisana gasilstvu.

Drago Perko
 13. 11. 2025 | 07:20
8:51
»Sektor jug,« je le nekaj, kar je bilo slišati minulo soboto zjutraj v kraju Čilpah v občini Mokronog-Trebelno, na domačiji Saje, kjer je sploh prvič v zgodovini Dolenjske potekala gasilska vaja članic dolenjske regije v sodelovanju s poveljstvom Gasilske regije Dolenjske.

»Lastnica opazi dim, ki se vali iz prostora v prvi etaži gospodarskega poslopja. Začetni požar je v prostoru, kjer je lastnik z rezalko rezal kovino. Goreči opilki so padali na tla, kjer so bili prisotni prah in kartonske škatle, v katerih so plastični rezervni deli za avtomobil,« se je glasil del scenarija vaje, ki jo je vodila vodja intervencije Tanja Šiško Bevec, njena pomočnica Ana Ajdič je skrbela za usklajevanje ekip in potek aktivnosti.

39 gasilk iz vseh vetrov se je zbralo.

Za učinkovito delitev nalog na terenu sta bila določena dva sektorja – vodja sektorja sever Alenka Vovko in vodja sektorja jug Špela Kavšek. Na sprejemnem mestu je za evidenco in organizacijo ekip skrbela Melita Blatnik. »Tudi sama sem članica gasilskega društva že 25 let. Kot operativka nisem nikoli nastopala, takrat še ni bilo možnosti. Tako da v tem primeru občudujem vse naše operativce, pa naj bodo fantje ali dekleta, da so pripravljeni iti skozi vsa ta usposabljanja, kar jim koristi v realnih situacijah in posredovanjih,« je bila nad vajo gasilk navdušena podžupanja Snežka Bizjak, tudi sama gasilka v občini, ki sicer premore pet gasilskih društev. Podžupanja je pozorno spremljala aktivnost gasilk ter peščice gasilcev, ki so na prizorišče prišli kot šoferji in strojniki za upravljanje črpalk.

Trije ponesrečeni

»Sprva je bilo malce drugače, kot je bilo načrtovano, a smo dobro reagirali in rešili, kar je bilo treba. Mišljeni so bili trije napadi, a smo izvedli le notranji napad za preiskovanje in iskanje ponesrečencev, poskrbeli smo za varovanje strehe s severne strani. Našli smo tudi plinsko jeklenko in dva ponesrečenca. Vmes se je ponesrečila še ena gasilka, smo še njo rešili. Sklenili smo s preiskovanjem in prezračevanjem prostora,« je svojo aktivnost na vaji opisala Alenka Vovko iz PGD Dobrnič.

»Danes sem bila vodja sektorja jug. Naša naloga je bila, da smo ohladile sončno elektrarno na strehi in varovale leseno lopo. Preiskati smo morale tri prostore, kjer naj bi bile tri ponesrečene osebe, našle smo le eno, dve je že prej rešil sektor sever,« je Špela Kavšek iz PGD Šmihel opisala delo na vaji. Sama je zelo aktivna v domačem društvu, redno hodi na vaje kot operativka. »To imamo v družini,« Špela o tem, zakaj je gasilka. »Oče je gasilec, vpisal je vse otroke, tudi mama, bratranci in sestrične so pri gasilcih, smo že sami skoraj malo gasilsko društvo,« sklene Špela.

Svoje znanje, usposobljenost in sodelovanje so pokazale in potrdile gasilke iz treh gasilskih zvez – GZ Novo mesto, GZ Trebnje in GZ Šentjernej. Iz Gasilske zveze Novo mesto so na vaji sodelovala naslednja prostovoljna gasilska društva PGD Grmovlje, PGD Šmihel, PGD Škocjan, PGD Podgrad Mehovo, PGD Šmarjeta, PGD Bela Cerkev, PGD Ajdovec, PGD Dvor, PGD Jablan, PGD Podturn in PGD Dobindol. Iz Gasilske zveze Trebnje so sodelovali PGD Dobrnič, PGD Mokronog, PGD Občine, PGD Ševnica, PGD Štatenberk, PGD Trebnje, PGD Velika Loka in PGD Veliki Gaber, iz Gasilske zveze Šentjernej pa PGD Cerov Log, PGD Šentjernej in PGD Dolenja Stara vas, skupaj 39 gasilk.

Vajo so si ogledali in po njenem zaključku gasilke pohvalili Martin Lužar, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije in predsednik Gasilske regije Dolenjske, Milan Pajk, poveljnik GZ Novo mesto, Olga Smolič, predsednica komisije za članice GZ Trebnje, Janez Pečnik, podpoveljnik GZ Trebnje, Robert Ajdič, podpoveljnik gasilskega poveljstva občine Mokronog-Trebelno, ter Snežka Bizjak, podžupanja občine Mokronog-Trebelno. »V naših organizacijah je vse več gasilk operativk. Hvala bogu, da so punce pogumne in gredo v moške vrste. Če je bil poklic gasilca včasih bolj moški, je danes punc vse več. Tudi družbena klima je temu naklonjena,« je Martin Lužar, podpredsednik Gasilske zveze Slovenije in predsednik Gasilske regije Dolenjske, pozdravil akcijo v Čilpahu.

Hvaležne Robertu

»Glede na to, da smo prišle članice iz vseh društvev, iz treh gasilskih zvez, je bila organizacija zelo zahtevna. Kot vodja intervencije sem določila dobre vodje, ki so se znašle v vsej tej naglici in sestavile svojo enoto, jo vodile in uspešno pogasile požar. Dobro smo bile založene z vodo. Intervencija je uspela, tudi če bi bilo v realnem dogodku, bi bil požar minuto ali dve kasneje pogašen, a bilo je uspešno,« je bila ponosna na vajo in vse gasilke Tanja Šiško Bevec, vodja intervencije, sicer pa članica PGD Jablan.

»Zahvalila bi se vsem vam, operativnim gasilkam. Pokazale ste znanje, premagale kakšen strah in dokazale pravi ekipni duh in srce. To je ključno. Bodite samozavestne in se pogumno udeležujte vseh gasilskih vaj v svojih društvih. Imetje pred sabo vedenje, da vas noben vodja intervencije ne bo poslal nekam, za kar niste usposobljene. Če pa vas pošlje, je vaša naloga, da to odklonite, ker tega ne zmorete,« je bila jasna Melita Blatnik iz PGD Grmovlje. »Dekleta z vseh vetrov ste bila na delu. Ne poznate se med sabo, ne poznate orodja, a po prvem krču je trema popustila, vaja je lepo stekla. Vaja dela mojstra, mojster pa vajo. Z Janezom sva vajo spremljala, tudi pomagala z nasveti. Prav je tako. Vaja je bila odlično izpeljana, naučile ste se veliko. Spoznale ste se med sabo. Tudi to šteje. Ko vas takole pokličejo na regijski ali državni nivo, se tudi ne poznaš kar takoj. Tudi pri fantih je tako: ko prideš na državno raven, smo tudi mi fantje z vseh vetrov, treba se je domeniti, sprva je kaos, potem pa steče. To ni nič narobe. Pomembna je organizacija. Zato je prav, da ste začeli s poveljniškim mestom in potem naprej. Tako se intervencija gradi, iz majhnega raste veliko. Izjemne pohvale še enkrat za organizacijo in izvedbo,« je vajo javno pohvalil Robert Ajdič, podpoveljnik gasilskega poveljstva občine Mokronog-Trebelno.

»Robija osebno poznam že iz srednje šole, vem, da je strasten gasilec, da podpira ženske, da jim zna prisluhniti. Bil je edini pripravljen tudi strokovno svetovati in nas podpirati moralno, da bomo to izvedli, da lahko to izvedemo na njihovi lokaciji. Robi je zelo srčna oseba, pravi gasilec,« tudi Tanja Šiško Bevec ni skrivala hvaležnosti. »Ta podpora je res velik pomen, ker on stoji za nami. Robert nam je rekel, punce, jaz vem, da boste to zmogle, da znate, in takoj te to nekaj dvigne in gre. Ob taki podpori dobiš samozavest, ker saj me znamo, hodile smo na tečaje,« je jasna Melita Blatnik iz PGD Grmovlje, kjer v domačem društvu ne hodi na intervencije, skrbi pa za gasilski podmladek.

»Ker sem sama tudi v komisiji za članice na državni ravni v Gasilski zvezi Slovenije, tam slišim marsikaj, kako ženske niso sprejete kot gasilke operativke. Na Dolenjskem na srečo ni tako: dolenjska regija nima težav s sprejemanjem članic,« sklene Melika Blatnik, PGD Grmovlje, predsednica komisije za članice dolenjske regije. »Akcija je bila super, ker sem imela že izkušnje s tako akcijo pred 20 leti v Ljubljani. Od mladih nog sem aktivna gasilska, zdaj tudi operativka, v domačem društvu tudi bolničar in prvi posredovalec,« pove Ana Ajdič.

»Kot je dejal že moj mož Robi, smo bile sestavljene z vseh vetrov, a je bila super dobra izkušnja za vse nas. Sploh pa za nas punce, ki že tako rade sodelujemo pri operativi, da smo sedaj to preizkusile na tak način še v praksi,« nadaljuje Ana, ki je bila sprva gasilka v PGD Tomačevo Jarše Ljubljana, prek gasilskih vrst je spoznala moža Robija, danes sta oba aktivna v PGD Štatenberg. Gasilke pa že kujejo plane za prihodnje leto.

Hvala bogu, da so punce pogumne in gredo v moške vrste.

