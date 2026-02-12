Takšna darila Slovenci kupujemo tistim, ki jih ljubimo: šopek za 300 evrov in porast erotičnih pripomočkov

Ponudniki spletnih naročil in dostave daril, med njimi tudi Wolt, so pred letošnjim 14. februarjem zbrali podatke o potrošniških navadah Slovencev. Ti kažejo, da se v dneh pred valentinovim izrazito poveča povpraševanje po izbranih kategorijah izdelkov. Letos izstopajo tri področja, ki ustvarijo največ prihodkov in obenem razkrivajo značilnosti domačega praznovanja praznika ljubezni: sladice, cvetje in erotična darila.

Med sladkimi izdelki ostajajo v ospredju torte. Podatki potrjujejo, da je torta še vedno najpogostejša izbira med valentinovimi darili. Največ zanimanja je za čokoladne in sadne torte, pomemben delež pa predstavljajo tudi čokoladni pralineji. V primerjavi z nekaterimi drugimi državami, kjer prevladujejo manjši simbolični izdelki, slovenski kupci pogosto posegajo po večjih in izrazitejših sladkih pozornostih.

Šopek za skoraj 300 evrov

Izrazit porast beleži tudi prodaja cvetja. Povpraševanje po šopkih, predvsem po rdečih vrtnicah, se v dneh okoli valentinovega večkratno poveča. Tradicionalni cvetlični aranžmaji ostajajo najpogostejša simbolna gesta, hkrati pa podatki kažejo na širok cenovni razpon ponudbe, od klasičnih šopkov do razkošnih aranžmajev. Lani je najdražje posamezno naročilo cvetja na valentinovo doseglo skoraj 300 evrov, natančneje 297 evrov, drugo najvišje pa 250 evrov.

Velika rast prodaje erotičnih izdelkov

Pomemben trend letošnjega valentinovega pa je velika rast prodaje intimnih in erotičnih izdelkov. Ponudniki poročajo, da se je prodaja tovrstnih izdelkov povečala za približno petkrat. Med najbolj iskanimi so vibratorji, različni stimulatorji, erotično perilo ter lubrikanti in parfumi s feromoni. Poleg klasičnih daril se pojavljajo tudi bolj nepričakovane izbire. Med naročili so zabeleženi tudi drobni prehrambni izdelki, kot so banane, siri in jogurti, ki jih kupci vključujejo v širši darilni paket. Prisotni so tudi darilni boni in naročila romantičnih večerij. Največ naročil je navadno oddanih med enajsto in dvanajsto uro dopoldne 14. februarja, kar nakazuje, da se številni za darilo odločijo tik pred valentinovim.