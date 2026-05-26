Valeta ali mala poroka? Starši ob cenah ne morejo verjeti: »To je noro«

Valeta velja za enega najlepših trenutkov ob koncu osnovne šole. Večer, ko devetošolci še zadnjič skupaj stopijo pred starše, učitelje in sošolce ter se poslovijo od osnovnošolskih klopi, v katerih so odrasli v odrasle osebe. A vse več staršev opozarja, da se je nekoč preprost, ganljiv in šolski dogodek ponekod spremenil v precej drag projekt. Namesto sproščene prireditve v šolski telovadnici, nekaj domačega peciva, plesa in skromne pogostitve se valete ponekod selijo v dvorane, restavracije in prireditvene prostore. K temu je treba prišteti še plesne vaje, obleke, čevlje, frizerje, fotografe, večerje, pijačo in zabave po uradnem delu. Za nekatere je to lep spomin, za druge pa ogromen in morda celo nepotreben strošek za denarnico.

»Je 36,50 evra na osebo drago?«

Na facebooku je ena od mam sprožila živahno razpravo z vprašanjem: »Valeta. Ali se vam zdi znesek 36,5 evra na osebo drag za vstopnico? Pijača se posebej plača. Hrana ruski bife.«

Odgovori so pokazali, kako zelo različne so prakse po slovenskih šolah. Nekateri starši so zapisali, da se jim tak znesek zdi previsok, drugi so opozorili, da je vse odvisno od tega, kaj cena vključuje. A razprava se je hitro razširila v precej širše vprašanje: ali mora valeta sploh postati dogodek, ki se meri v vstopnicah, cateringu in dodatnih stroških?

Eden od staršev je zapisal, da so pri njih zbrali približno 20 evrov na učenca, valeto pa pripravili v šolski telovadnici skupaj z učitelji. Denar so namenili za rože, darila, pijačo, fotografa in snemalca. Pecivo so spekli doma, nekaj hrane pa naročili. »Preprosto, a dovolj,« je zapisal.

Drugi so poročali še o nižjih zneskih. »Naši zbirajo po 10 evrov in to je ves strošek,« je zapisal eden od komentatorjev. Nekdo drug je dodal, da bodo pri njih dali 20 evrov na družino, dogodek pa bo potekal v šolski telovadnici, ples pa jih je učil učitelj športne vzgoje.

»Od kdaj je valeta drugi maturantski?«

Veliko staršev je zmotilo prav to, da valeta ponekod vse bolj spominja na maturantski ples. Eden od komentarjev je bil kratek in oster: »Od kdaj je valeta drugi maturantski?« Drugi so bili še bolj neposredni. »Pretiravanje in izkoriščanje,« je zapisala ena od uporabnic. Nekdo drug je dodal: »Program, torta in čau!« Sporočilo številnih je bilo podobno, da naj imajo otroci lep večer, a ta ne bi smel postati finančna preizkušnja za družine.

Nekateri so opozorili, da se stroški ne končajo pri vstopnici. Tudi če je cena dogodka 36,50 evra na osebo, se hitro nabere še vse drugo: oblačila, čevlji, pričeska, ličenje, fotografiranje in morebitna zabava po uradnem delu. Pri veččlanski družini lahko končni znesek hitro preseže tisto, kar si marsikdo brez skrbi privošči.

Eden od komentatorjev je ob tem izračunal, da tričlanska družina pri takšni ceni plača 109,50 evra samo za vstopnice. Ob tem je zapisal, da je to »malo daleč od vrednot javne šole«.

Nekje brezplačno, drugje 50 evrov in več

Razlike med šolami so ogromne. V razpravi so se oglasili starši, pri katerih je valeta popolnoma brezplačna. Ponekod poteka v šolski avli ali telovadnici, program pripravijo učenci z učitelji, pogostitev pa je skromna: sok, voda, pecivo, sadje, kanapeji ali torta. »Pri nas je valeta brezplačna. Pripravijo jo učenci z učitelji v telovadnici. Sledi kratek prigrizek, sadje, kanapeji, kaj sladkega. To je to,« je zapisal eden od staršev.

Drugje plačujejo catering ali neuradni del po valeti. V Ljubljani sta še vedno priljubljeni lokaciji Festivalna dvorana in tudi Cankarjev dom. Nekateri omenjajo 15 do 20 evrov na učenca, drugi 25 evrov, tretji 34 evrov s pijačo, a v Cankarjevem domu so cene okoli 40 evrov na osebo. Pojavili so se tudi zneski 48 evrov, 50 evrov na osebo in celo primer, kjer naj bi bila hrana slaba, mize pa skoraj prazne. Ena od uporabnic je zapisala: »Pri nas je 50 evrov. Brez pijače. Predrago.« Drugi komentar je bil še bolj slikovit: »Na osebo 36 evrov? Pa kaj si ti ja nor!«

Kdo sploh organizira in kdo plača?

V razpravi se je odprlo tudi vprašanje, kdo je odgovoren za takšne zneske. Nekateri so opozorili, da šola pogosto organizira le uradni del, neuradni del pa je stvar staršev. To pomeni, da stroški pogosto niso odločitev šole, ampak dogovor staršev, predstavnikov razredov ali organizacijskega odbora.

Eden od komentatorjev je zapisal, da je verjetno cena povezana z najemom prostora, večerjo, glasbo, povezovalcem ali drugimi storitvami. A mnogi starši ob tem odgovarjajo, da je prav tu bistvo problema: ko se enkrat začne dodajati »še to in še ono«, preprost šolski dogodek hitro postane drag večer.

Zelo odmeven je bil tudi komentar: »Valeta bi morala biti osnovna pravica otroka, ne pa ekonomski dogodek.« Avtorica je opozorila, da družine niso enake in da nekateri starši finančno stisko skrivajo, ker jih je sram. A valeta ne bi smela biti dogodek, pri katerem otrok občuti razliko med tistimi, ki zmorejo, in tistimi, ki težko plačajo.

Lep spomin ali nepotreben blišč?

Seveda niso vsi proti plačilu. Nekateri starši menijo, da je valeta enkratni dogodek, ki pomeni konec pomembnega obdobja. Eden od komentarjev je lepo povzel drugo plat razprave: »če gledamo samo skozi evre, bi se dalo marsikaj narediti ceneje, če pa valeto razumemo kot praznik otroka, družine in skupnosti, je to lahko neprecenljiv dan.«

A ravno to vprašanj je razdelilo starše. Kje je meja med lepim praznikom in nepotrebnim razkazovanjem? »Valeta naj bi bila spomin na odraščanje, ne pa tekmovanje v tem, kdo bo imel dražjo obleko, bolj imenitno pogostitev in lepše fotografije. Otroci si bodo ta večer verjetno res zapomnili, vprašanje pa je, po čem,« se sprašuje starš. In otroci, ki so pri 15-letih zakorakali v odraslost vidijo svet povsem drugačen, kot ga doživljajo starši.