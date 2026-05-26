  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONEC OSNOVNOŠOLSKEGA OBDOBJA

Valeta ali mala poroka? Starši ob cenah ne morejo verjeti: »To je noro«

Valeta naj bi bila ganljiv večer slovesa od osnovne šole, a se za številne družine vse bolj spreminja v drag zalogaj. Razprava med starši je razkrila velike razlike.
Fotografija je simbolična. FOTO: Slovenske novice
Fotografija je simbolična. FOTO: Slovenske novice
Nina Čakarić
 26. 5. 2026 | 14:15
7:09
A+A-

Valeta velja za enega najlepših trenutkov ob koncu osnovne šole. Večer, ko devetošolci še zadnjič skupaj stopijo pred starše, učitelje in sošolce ter se poslovijo od osnovnošolskih klopi, v katerih so odrasli v odrasle osebe. A vse več staršev opozarja, da se je nekoč preprost, ganljiv in šolski dogodek ponekod spremenil v precej drag projekt. Namesto sproščene prireditve v šolski telovadnici, nekaj domačega peciva, plesa in skromne pogostitve se valete ponekod selijo v dvorane, restavracije in prireditvene prostore. K temu je treba prišteti še plesne vaje, obleke, čevlje, frizerje, fotografe, večerje, pijačo in zabave po uradnem delu. Za nekatere je to lep spomin, za druge pa ogromen in morda celo nepotreben strošek za denarnico.

»Je 36,50 evra na osebo drago?«

Na facebooku je ena od mam sprožila živahno razpravo z vprašanjem: »Valeta. Ali se vam zdi znesek 36,5 evra na osebo drag za vstopnico? Pijača se posebej plača. Hrana ruski bife.«

Odgovori so pokazali, kako zelo različne so prakse po slovenskih šolah. Nekateri starši so zapisali, da se jim tak znesek zdi previsok, drugi so opozorili, da je vse odvisno od tega, kaj cena vključuje. A razprava se je hitro razširila v precej širše vprašanje: ali mora valeta sploh postati dogodek, ki se meri v vstopnicah, cateringu in dodatnih stroških?

Eden od staršev je zapisal, da so pri njih zbrali približno 20 evrov na učenca, valeto pa pripravili v šolski telovadnici skupaj z učitelji. Denar so namenili za rože, darila, pijačo, fotografa in snemalca. Pecivo so spekli doma, nekaj hrane pa naročili. »Preprosto, a dovolj,« je zapisal.

Drugi so poročali še o nižjih zneskih. »Naši zbirajo po 10 evrov in to je ves strošek,« je zapisal eden od komentatorjev. Nekdo drug je dodal, da bodo pri njih dali 20 evrov na družino, dogodek pa bo potekal v šolski telovadnici, ples pa jih je učil učitelj športne vzgoje.

»Od kdaj je valeta drugi maturantski?«

Veliko staršev je zmotilo prav to, da valeta ponekod vse bolj spominja na maturantski ples. Eden od komentarjev je bil kratek in oster: »Od kdaj je valeta drugi maturantski?« Drugi so bili še bolj neposredni. »Pretiravanje in izkoriščanje,« je zapisala ena od uporabnic. Nekdo drug je dodal: »Program, torta in čau!« Sporočilo številnih je bilo podobno, da naj imajo otroci lep večer, a ta ne bi smel postati finančna preizkušnja za družine.

Nekateri so opozorili, da se stroški ne končajo pri vstopnici. Tudi če je cena dogodka 36,50 evra na osebo, se hitro nabere še vse drugo: oblačila, čevlji, pričeska, ličenje, fotografiranje in morebitna zabava po uradnem delu. Pri veččlanski družini lahko končni znesek hitro preseže tisto, kar si marsikdo brez skrbi privošči.

Eden od komentatorjev je ob tem izračunal, da tričlanska družina pri takšni ceni plača 109,50 evra samo za vstopnice. Ob tem je zapisal, da je to »malo daleč od vrednot javne šole«.

Nekje brezplačno, drugje 50 evrov in več

Razlike med šolami so ogromne. V razpravi so se oglasili starši, pri katerih je valeta popolnoma brezplačna. Ponekod poteka v šolski avli ali telovadnici, program pripravijo učenci z učitelji, pogostitev pa je skromna: sok, voda, pecivo, sadje, kanapeji ali torta. »Pri nas je valeta brezplačna. Pripravijo jo učenci z učitelji v telovadnici. Sledi kratek prigrizek, sadje, kanapeji, kaj sladkega. To je to,« je zapisal eden od staršev.

Drugje plačujejo catering ali neuradni del po valeti. V Ljubljani sta še vedno priljubljeni lokaciji Festivalna dvorana in tudi Cankarjev dom. Nekateri omenjajo 15 do 20 evrov na učenca, drugi 25 evrov, tretji 34 evrov s pijačo, a v Cankarjevem domu so cene okoli 40 evrov na osebo. Pojavili so se tudi zneski 48 evrov, 50 evrov na osebo in celo primer, kjer naj bi bila hrana slaba, mize pa skoraj prazne. Ena od uporabnic je zapisala: »Pri nas je 50 evrov. Brez pijače. Predrago.« Drugi komentar je bil še bolj slikovit: »Na osebo 36 evrov? Pa kaj si ti ja nor!«

Kdo sploh organizira in kdo plača?

V razpravi se je odprlo tudi vprašanje, kdo je odgovoren za takšne zneske. Nekateri so opozorili, da šola pogosto organizira le uradni del, neuradni del pa je stvar staršev. To pomeni, da stroški pogosto niso odločitev šole, ampak dogovor staršev, predstavnikov razredov ali organizacijskega odbora.

Eden od komentatorjev je zapisal, da je verjetno cena povezana z najemom prostora, večerjo, glasbo, povezovalcem ali drugimi storitvami. A mnogi starši ob tem odgovarjajo, da je prav tu bistvo problema: ko se enkrat začne dodajati »še to in še ono«, preprost šolski dogodek hitro postane drag večer.

Zelo odmeven je bil tudi komentar: »Valeta bi morala biti osnovna pravica otroka, ne pa ekonomski dogodek.« Avtorica je opozorila, da družine niso enake in da nekateri starši finančno stisko skrivajo, ker jih je sram. A valeta ne bi smela biti dogodek, pri katerem otrok občuti razliko med tistimi, ki zmorejo, in tistimi, ki težko plačajo.

Lep spomin ali nepotreben blišč?

Seveda niso vsi proti plačilu. Nekateri starši menijo, da je valeta enkratni dogodek, ki pomeni konec pomembnega obdobja. Eden od komentarjev je lepo povzel drugo plat razprave: »če gledamo samo skozi evre, bi se dalo marsikaj narediti ceneje, če pa valeto razumemo kot praznik otroka, družine in skupnosti, je to lahko neprecenljiv dan.«

A ravno to vprašanj je razdelilo starše. Kje je meja med lepim praznikom in nepotrebnim razkazovanjem?  »Valeta naj bi bila spomin na odraščanje, ne pa tekmovanje v tem, kdo bo imel dražjo obleko, bolj imenitno pogostitev in lepše fotografije. Otroci si bodo ta večer verjetno res zapomnili, vprašanje pa je, po čem,« se sprašuje starš. In otroci, ki so pri 15-letih zakorakali v odraslost vidijo svet povsem drugačen, kot ga doživljajo starši.

Več iz teme

valetaSlovenijastaršišolaosnovna šolacene
ZADNJE NOVICE
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
V TOREK ZJUTRAJ

Voznica se je poskušala umakniti mački, a se ni dobro končalo

Reševalci so žensko odpeljali v bolnišnico, policisti so ji izdali plačilni nalog.
26. 5. 2026 | 14:05
13:45
Novice  |  Slovenija
PETKOVO NAKAZILO

Velika sprememba pri nakazilu pokojnin! Ta mesec lahko prihaja do zamud

Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil.
26. 5. 2026 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
VELIKA DRUŽINA

Čustveno oddaljena Melania Trump

Na poroko moževega sina je ni bilo.
26. 5. 2026 | 13:25
13:15
Novice  |  Svet
POLETJE JE TU

Hrvaško zajel prvi letošnji vročinski val

Najbolj vroče je bilo davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili 27,3 stopinje Celzija.
26. 5. 2026 | 13:15
13:10
Bulvar  |  Zanimivosti
ŽE VIDETI POSEBNO

Ste že slišali za to nenavadno žival, ki žveči z želodcem? (FOTO)

V eni noči naj bi podzemna svinjka pojedla tudi do 50.000 mravelj in termitov.
26. 5. 2026 | 13:10
13:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASTAJA ZASTOJ

Vozniki, pozor! Zaprta je primorska avtocesta (FOTO)

Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim.
26. 5. 2026 | 13:03

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Kje doživeti Dalmacijo brez gneče?

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

S temi vajami izboljšate svoj spomin

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

S temi vajami izboljšate svoj spomin

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Kaj se dogaja v prehranski industriji?

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

To je eden prvih znakov izgube sluha, ki ga vsi ignoriramo

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Robert Roškar v novi vlogi

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

V Nemčiji spet več izbire pri ogrevanju

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Ste veliki ljubitelji piknikov? Postanite del velike skupnosti

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Iščemo zgodbe, ki prepričajo. Je vaše podjetje naslednji zmagovalec?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
26. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki