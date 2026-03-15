  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPLETNO IZSILJEVANJE

Vam grozijo z objavo intimnih fotografij? Tako lahko ukrepate

Novo orodje omogoča, da družbena omrežja prepoznajo sporni posnetek in omejijo njegovo širjenje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Orodje Take it down. FOTO: posnetek zaslona

Kaja Grozina
 15. 3. 2026 | 18:13
6:31
A+A-

Objave golih ali intimnih fotografij na družbenih omrežjih brez privolitve osebe, ki je na njih prikazana, niso več redkost. Posnetki, ki so nastali v zasebnem ali partnerskem odnosu, se lahko zaradi zlorabe zaupanja, maščevanja po razhodu ali spletnega izsiljevanja znajdejo na internetu in začnejo krožiti med uporabniki. Takšna objava pomeni resno kršitev zasebnosti in lahko prizadeto osebo izpostavi pritisku, sramu ter dolgotrajnim posledicam v osebnem in socialnem okolju.

V digitalnem prostoru, kjer se vsebine širijo zelo hitro, je ukrepanje pogosto težavno. Kljub temu obstajajo mehanizmi, s katerimi je mogoče omejiti širjenje intimnih fotografij ali videoposnetkov. Eden ključnih je spletno orodje Take It Down, ki je odslej na voljo tudi v slovenskem jeziku. Slovensko različico so pripravili na Fakulteti za družbene vede (FDV) v sodelovanju z ameriškim Nacionalnim centrom za pogrešane in izkoriščane otroke (NCMEC). Gre za pomemben mehanizem za preprečevanje širjenja posnetkov spolne narave, na katerih so prikazane mladoletne osebe, ter za podporo mladostnikom, ki se znajdejo v situaciji, ko obstaja nevarnost zlorabe njihovih fotografij.

Digitalni odtis lahko prepreči širjenje fotografije 

Orodje Take It Down deluje prek spletne strani takeitdown.ncmec.org in uporabnikom omogoča, da za fotografijo ali videoposnetek, ki ga imajo shranjenega na svoji napravi, ustvarijo unikaten digitalni zapis. Ta zapis, imenovan zgoščena oziroma »hash« vrednost, predstavlja digitalni odtis posnetka. Pri tem dejanski posnetek ne zapusti uporabnikove naprave. Sistem ustvari zgolj matematični zapis, ki vsebuje edinstveno digitalno identifikacijo fotografije ali videoposnetka. Ta zgoščena vrednost se nato posreduje sodelujočim spletnim platformam, med katerimi so tudi večja družbena omrežja, kot so Instagram, TikTok in YouTube.

Na podlagi tega digitalnega zapisa lahko platforme zaznajo, ali se sporni posnetek pojavi na njihovih strežnikih. Če nekdo poskuša takšno fotografijo naložiti, sistem objavo prepozna in jo lahko prepreči. Če je posnetek že objavljen, ga lahko platforme na podlagi tega identifikacijskega zapisa odstranijo. Take It Down deluje na javnih in nešifriranih delih družbenih omrežij ter drugih spletnih platform. Namenjen je preprečevanju objav posnetkov spolne narave, na katerih so prikazane mladoletne osebe.

Spletno izsiljevanje v Sloveniji

Izsiljevanje z intimnimi fotografijami ali videoposnetki je ena najhitreje rastočih oblik spletnih zlorab. Tudi v Sloveniji strokovnjaki opažajo porast tovrstnih primerov. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je v enem letu obravnaval 98 primerov izsiljevanja z intimnimi fotografijami, kar je rekordno število prijav. Strokovnjaki opozarjajo, da je dejansko število primerov verjetno precej višje, saj se številne žrtve zaradi občutka sramu ali strahu za pomoč sploh ne obrnejo na pristojne institucije.

Storilci pogosto delujejo prek družbenih omrežij, kjer žrtev najprej prepričajo v izmenjavo intimnih fotografij, nato pa začnejo groziti z njihovo objavo. Takšna oblika izsiljevanja je posebej nevarna za mladostnike, ki so na spletu pogosto izpostavljeni manipulacijam in pritisku vrstnikov ali neznancev. 

Izsiljevanje z intimnimi posnetki

V zadnjih letih narašča tudi število primerov izsiljevanja z intimnimi fotografijami ali videoposnetki. Pri tej obliki izsiljevanja storilec žrtev najprej prepriča, da mu pošlje intimni posnetek, nato pa začne groziti z njegovo objavo. Od žrtve zahteva nove fotografije, denar ali druge usluge, sicer naj bi posnetek razširil med prijatelje, družino ali širšo javnost. Nacionalni center za pogrešane in izkoriščane otroke (NCMEC), ki prejema prijave iz celega sveta, vsak teden v povprečju prejme več kot 800 prijav tovrstnega izsiljevanja.

V takšnih primerih lahko orodje Take It Down pomaga žrtvam, da preventivno omejijo širjenje posnetkov. S pomočjo digitalnega odtisa fotografije ali videoposnetka lahko spletne platforme vnaprej zaznajo sporni posnetek in omejijo njegovo objavo ali širjenje. »Mladi, ki jih začnejo izsiljevati, so praviloma v stiski in ne vedo, kaj narediti. Take It Down jim omogoča, da se zaščitijo in omejijo širjenje svojih posnetkov. To je zelo pomemben korak pri zmanjševanju škode in podpiranju žrtev,« pojasnjuje Andrej Motl, koordinator prijavne točke Spletno oko.

Kaj storiti, če vas nekdo izsiljuje z intimnimi fotografijami

Če nekdo grozi z objavo intimnih fotografij ali videoposnetkov, je pomembno ukrepati hitro. Strokovnjaki svetujejo, da storilcu ne pošiljate novih fotografij in ne plačujete denarja, saj to izsiljevanje običajno le še stopnjuje.

Shranjeni naj bodo vsi dokazi – sporočila, uporabniška imena, posnetki zaslona ali povezave do profilov. Nato je priporočljivo storilca blokirati in primer prijaviti policiji ali nacionalnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, kjer pomagajo pri obravnavi takšnih incidentov. V primerih, ko gre za mladoletne osebe ali posnetke spolnih zlorab otrok, je mogoče anonimno prijavo oddati tudi na prijavni točki Spletno oko.

Če obstaja nevarnost, da bi se fotografije razširile na družbenih omrežjih, lahko posameznik uporabi tudi orodja, kot je Take It Down, ki platformam omogočajo zaznavanje in preprečevanje objave spornih posnetkov.

Take It Down upravlja Nacionalni center za pogrešane in izkoriščane otroke (NCMEC), največja organizacija za zaščito otrok v Združenih državah Amerike. Organizacija sodeluje s policijo, tehnološkimi podjetji in organizacijami za zaščito otrok pri odkrivanju in preprečevanju spolnih zlorab otrok na internetu. Pod njenim okriljem deluje tudi prijavna točka CyberTipline, ena osrednjih globalnih platform za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok, ki vsako leto ukrepa v milijonih primerov. Tovrstna orodja omogočajo hitrejše ukrepanje v situacijah, ko obstaja nevarnost širjenja intimnih fotografij ali videoposnetkov na spletu. Za posameznike, ki se znajdejo v takšni situaciji, predstavlja pomembno možnost za omejitev širjenja vsebin, ki nikoli niso bile namenjene javnosti.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki