Vampirji skuhali najboljše vampe (FOTO)

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Latkovska vampijada se tudi letos ni izneverila sladokuscem. V športnem parku se je pomerilo in izkazalo 11 ekip.
Zmagovalci FOTO: Darko Naraglav

Zmagovalci FOTO: Darko Naraglav

Bratje Klančnik so tokrat osvojili tretje mesto. FOTO: Darko Naraglav

Bratje Klančnik so tokrat osvojili tretje mesto. FOTO: Darko Naraglav

Vsi najboljši FOTO: Darko Naraglav

Vsi najboljši FOTO: Darko Naraglav

Komisija je spremljala celoten postopek priprave. FOTO: Darko Naraglav

Komisija je spremljala celoten postopek priprave. FOTO: Darko Naraglav

Tudi ekipa gasilskih veterank se je lahko pohvalila z zelo lepo okrašeno stojnico. FOTO: Darko Naraglav

Tudi ekipa gasilskih veterank se je lahko pohvalila z zelo lepo okrašeno stojnico. FOTO: Darko Naraglav

Člani komisije po končanem ocenjevanju, ki ni bilo enostavno. FOTO: Darko Naraglav

Člani komisije po končanem ocenjevanju, ki ni bilo enostavno. FOTO: Darko Naraglav

Zmagovalci FOTO: Darko Naraglav
Bratje Klančnik so tokrat osvojili tretje mesto. FOTO: Darko Naraglav
Vsi najboljši FOTO: Darko Naraglav
Komisija je spremljala celoten postopek priprave. FOTO: Darko Naraglav
Tudi ekipa gasilskih veterank se je lahko pohvalila z zelo lepo okrašeno stojnico. FOTO: Darko Naraglav
Člani komisije po končanem ocenjevanju, ki ni bilo enostavno. FOTO: Darko Naraglav
Darko Naraglav
 4. 11. 2026 | 19:16
3:39
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Latkovska vampijada je znova razveselila ljubitelje družabnih dogodkov v Občini Prebold. Za njeno organizacijo že sedmo leto zapovrstjo skrbi Športno društvo Latkova vas, tokrat pa se je v pripravi te priljubljene jedi pomerilo 11 ekip. Komisijo je najbolj prepričala jed ekipe Vampirji, ki je osvojila prvo mesto in prehodni pokal.

Vsaka ekipa je poskrbela za nekaj posebnega, tako pri ureditvi prostora kot pripravi jedi.

Prireditev v športnem parku je minila v znamenju dobre volje, sproščenega vzdušja, a tudi tekmovalnega duha. Že pogled na lično urejene stojnice je obetal zanimivo dogajanje. Ekipe so si poleg osnovnih sestavin in začimb pripravile številne dodatke, s katerimi so popestrile svoje mojstrovine. Na stojnicah ni manjkalo domačih salam, kruha, peciva in pijač, s katerimi so tekmovalci pogostili tudi obiskovalce. Vsaka ekipa je poskrbela za nekaj posebnega, tako pri ureditvi prostora kot pripravi jedi. Za prijetno razpoloženje med kuhanjem in druženjem je skrbel predsednik Športnega društva Latkova vas Niko Vihar, ki je prireditev tudi povezoval in skrbel za glasbeni program. Tako je bilo ob kotlih ves čas živahno, ob prijetnem druženju pa so tekmovalci lahko pokazali tudi svojo iznajdljivost in kuharsko znanje.

Največ za kakovost

Glavno vlogo pri izbiri najboljših je imela ocenjevalna komisija v sestavi Beno Pepelnak, Franc Škrabe in Milan Vogrinc. Člani so spremljali tako pripravo in urejenost kuharskega prostora kot izvirnosti ekip, načina kuhanja in končnega izdelka. Pepelnak, ki ima izkušnje z ocenjevanjem na številnih golažijadah in vampijadah tudi v drugih krajih, je pojasnil, da ocenjevanje zajema več različnih meril. Največ točk prinese kakovost jedi, pri kateri komisija ocenjuje aromo, začinjenost, barvo in maščobo. Pomembna sta tudi izvirnost in urejenost tekmovalcev ter stojnic. Pri tem upoštevajo kuharske pripomočke, izvirnost kotla in kurišča, čistočo delovnega prostora, napise, predstavitev ekipe in celostno urejenost stojnice. »Vsako kuhanje je drugačno, pomembno je, da se kuha z ljubeznijo, pa naj bo to doma, na tekmovanju, v gostilni, restavraciji ali hotelu. Takrat je jed tudi kakovostna. Tokrat so bile vse ekipe zelo uspešne, zato je bilo izbiranje najboljših kar zahtevno in odgovorno,« je poudaril Pepelnak.

Pomembno je, da se kuha z ljubeznijo.

Po končanem ocenjevanju in seštevku točk je slavila ekipa Vampirji, ki so jo sestavljali Monika Skočaj, Anita Zupanc in Sašo Reberšek. Drugo mesto je pripadlo Veterankam, tretje pa ekipi Al Capone, ki jo sestavljajo bratje Klančnik in ki so že slavili na peti vampijadi. Sodelujoči so prejeli praktične nagrade, zmagovalci še prehodni pokal. Nagrade in pokal sta podelila Aleksandra Tisom in Niko Vihar, ki se je zahvalil vsem tekmovalcem, obiskovalcem in še posebej pokroviteljem, ki so s svojo podporo pripomogli k uspešni izvedbi sedme Latkovske vampijade.

Ob kulinaričnem tekmovanju seveda ni manjkalo niti drugih dobrot z žara in vsega, kar spada k prijetnemu druženju. Latkovska vampijada je tako tudi letos dokazala, da ni zgolj tekmovanje v kuhanju, temveč predvsem priložnost za srečanje, izmenjavo kuharskih izkušenj in ohranjanje kulinarične tradicije.

Bratje Klančnik so tokrat osvojili tretje mesto. FOTO: Darko Naraglav
Bratje Klančnik so tokrat osvojili tretje mesto. FOTO: Darko Naraglav

Vsi najboljši FOTO: Darko Naraglav
Vsi najboljši FOTO: Darko Naraglav

Komisija je spremljala celoten postopek priprave. FOTO: Darko Naraglav
Komisija je spremljala celoten postopek priprave. FOTO: Darko Naraglav

Tudi ekipa gasilskih veterank se je lahko pohvalila z zelo lepo okrašeno stojnico. FOTO: Darko Naraglav
Tudi ekipa gasilskih veterank se je lahko pohvalila z zelo lepo okrašeno stojnico. FOTO: Darko Naraglav

Člani komisije po končanem ocenjevanju, ki ni bilo enostavno. FOTO: Darko Naraglav
Člani komisije po končanem ocenjevanju, ki ni bilo enostavno. FOTO: Darko Naraglav

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