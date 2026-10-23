Varčevanje pri pnevmatikah nas lahko drago stane

Voznikom jeklenih konjičkov je še kako dobro poznan 15. november, saj morajo do takrat poletne pnevmatike zamenjati z zimskimi. Kot pojasnjujejo na policiji, so zimske pnevmatike tiste, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako M+S ali M.S ali M&S. Zakon o pravilih cestnega prometa v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta opremljena s predpisano zimsko opremo (poleg pnevmatik preverite tudi zavore, svetlobne naprave in drugo opremo). Vozila morajo imeti zimsko opremo tudi izven tega datuma, če so (še vedno) zimske razmere. »Torej tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica),« so pojasnili.

Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim pnevmatikam.

Kazni za neupoštevanje teh pravil niso majhne. Če vas policisti ustavijo in ugotovijo, da na vozilu nimate ustrezne zimske opreme, boste morali plačati globo v višini 40 evrov. Petsto evrov in pet kazenskih točk boste dobili, če vozilo nima predpisane opreme v prometu in se zaradi tega ustavi na cesti ali ovira promet. »Glavni kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm. Zimske pnevmatike, ki imajo glavne kanale dezena globoke manj kot 3 mm, prištevamo k poletnim pnevmatikam,« opozarjajo na Javni agenciji RS za varnost prometa. V priobalnem področju Slovenije je pozimi sicer dovoljeno voziti z letnimi pnevmatikami, a le, če imajo kanali dezena pnevmatik najmanj 3 mm.

Kaj pomenijo oznake

Za zamenjavo pnevmatik imamo še nekaj časa. Če potrebujemo nove, je za nasvet o tem, katere kupiti, najbolj povprašati vulkanizerja. Vsekakor ni dobro samo gledati na ceno, ampak pred nakupom natančno preberimo tudi rezultate testov pnevmatik, ki jih opravljajo izkušeni strokovnjaki. Septembra letos so v Motoreviji, ki jo izdajajo pri AMZS, objavili test 32 zimskih pnevmatik v dimenzijah 185/65 R15 in 225/50 R17. »Od skupno 32 preskušenih pnevmatik le za šest pnevmatik lahko zapišemo, da brezpogojno priporočamo njihov nakup, zato pa na drugi strani absolutno odsvetujemo nakup kar devetih pnevmatik, ki so se pri najpomembnejšem merilu – varnosti oziroma voznih lastnostih – odrezale tako slabo, da so dobile najslabšo možno skupno oceno,« so strnili rezultate testa, ki ga je mogoče najti tudi na njihovi spletni strani.

15. novembra je dan, ko morate imeti zimske pnevmatike.

Za konec še to vprašanje: Ali veste, kaj pomenijo oznake na bočni strani vsake pnevmatike? Na primer kot te s priložene fotografije: 195/60 R18 96H XL M+S. 195 pomeni širino pnevmatike v milimetrih, 60 pomeni, da višina boka znaša 60 odstotkov širine, torej 17 mm; R radialno zgradbo pnevmatike in 18 premer platišča v colah. Številka 96 predstavlja indeks nosilnosti (710 kg na pnevmatiko pri predpisanih pogojih) in H hitrostni razred (do 210 km/h). Namesto H je med drugim lahko tudi črka M (130 km/h), P (150 km/h), Q (160 km/h), R (170 km/h) in S (180 km/h). Oznaka XL pomeni, da gre za izvedbo s povečano nosilnostjo, M + S pa, da gre za zimske pnevmatike. Gora s snežinko (oznaka 3PMSF) pomeni, da je opravljen standardiziran preizkus zmogljivosti na snegu.

Vsaka oznaka ima svoj pomen. FOTO: Dejan Javornik