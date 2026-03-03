Varnostne razmere zaostrile načrte, povratek Slovencev iz regije negotov

Slovenski državljani, ki so jih danes z avtobusi pripeljali iz Dubaja v Oman, od koder naj bi se vrnili v Slovenijo, so na varnem na letališču v Maskatu. Zaradi nenehnega spreminjanja varnostnih razmer v regiji pa letalo, s katerim naj bi se vrnili, trenutno nima dovoljenja za pristanek v Maskatu, so nocoj sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Letalo trenutno nima dovoljenja za pristanek v Maskatu, čeprav je s posadko v pripravljenosti in čaka na nadaljnja navodila za vzlet, so sporočili, niso pa navedli, od kod naj bi vzletelo.

»Vlada in vse pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej pripeljejo varno v domovino. Ko bodo znane nove informacije, bodo s tem seznanjeni potniki in javnost,« so še zatrdili. Prva skupina slovenskih državljanov, ki so po sobotnem začetku ameriško-izraelske vojaške operacije proti Iranu in posledični prekinitvi letov obtičali na Bližnjem vzhodu, naj bi po prvotnih napovedih nocoj oziroma ponoči s čarterskim poletom poletela proti Sloveniji. V domovino naj bi se vrnili v sredo zjutraj.

V regiji se po ocenah nahaja okoli tisoč slovenskih državljanov. Za pomoč pri evakuaciji iz Združenih arabskih emiratov se je na zunanje ministrstvo obrnilo več kot 700 ljudi. Kot so danes sporočili iz premierjevega kabineta, sta za sredo pozno popoldne oziroma zvečer načrtovana še dva evakuacijska leta za slovenske državljane.