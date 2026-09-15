Vas je ob 500-letnici cerkve dobila film, knjigo in pesem (FOTO)

JUBILEJ

Prebivalci Žleb so v minulih mesecih spisali čudovito zgodbo. Po zaslugi neutrudnega organizacijskega odbora občutili in doživeli vrsto dogodkov.

»Če smo prej govorili, da smo v objemu sv. Marjete, lahko danes upravičeno rečem, da je sv. Marjeta v našem objemu, ker je k njej prišla tako velika množica ljudi,« je na vrhuncu praznovanja obletnice cerkve v Žlebah v Občini Medvode povedal župnik iz Preske Jure Koželj. Petstoletnica ni le častitljiva številka, je zgodba o bogatem izročilu kraja, zgodovini, kulturi, veri, skupnosti in povezanosti med ljudmi. Vse to so prebivalci Žleb in okolice po zaslugi neutrudnega organizacijskega odbora občutili in doživeli med vrsto prijetnih dogodkov, ki so zaznamovali minule mesece in v vasi le nekaj ...