Vas je prizadelo neurje? Z ministrstva so sporočili pomembno novost

Kmetijsko ministrstvo je po neurju prejšnji teden objavilo navodila za uveljavljanje višje sile ob izrednih vremenskih dogodkih. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja po novem sama zazna takšne primere, zato nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so 10. junija utrpeli škodo, primera višje sile ali izjemnih okoliščin ni treba javljati. Kot so pojasnili na ministrstvu, je novost pri javljanju višje sile in izjemnih okoliščin, da lahko agencija za kmetijske trge sama zazna takšne primere.

Če namreč s svojimi kontrolnimi sistemi, zlasti s sistemom za spremljanje površin ali drugimi sistemi za samodejno ugotavljanje dejanskega stanja, ugotovi okoliščine, ki kažejo na višjo silo ali izjemne okoliščine, lahko po uradni dolžnosti začne postopek njihovega ugotavljanja. V takem primeru upravičencu višje sile ni treba posebej prijaviti. Če agencija obstoj višje sile ali izjemnih okoliščin potrdi, o tem upravičenca obvesti prek aplikacije za komunikacijo z upravičenci Sopotnik.

Za površine, ki ležijo na seznamu prizadetih območij in za katere je iz posnetkov sistema za spremljanje površin mogoče sklepati, da je do pojava višje sile prišlo 10. junija, bo tako agencija samodejno opravila postopek. Ugotovljena višja sila za upravičenca pomeni, da prejme plačilo v celoti oziroma se mu sankcij ne naloži, če je vzrok neizpolnjevanja pogojev za pridobitev plačila ugotovljena višja sila oziroma izjemna okoliščina.

Spremljajte stanje

Nosilcem kmetijskih gospodarstev v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin nastalih 10. junija tako ni treba javiti primera višje sile ali izjemnih okoliščin ali na agencijo pošiljati kakršnih koli dokazil, so zapisali. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa ne glede na to vsem vlagateljem predlaga, da od 1. avgusta redno spremljajo stanje svojih površin v aplikaciji Sopotnik. Če agencija s pomočjo satelitskih posnetkov sistema za spremljanje površin ne bo mogla z dovolj visoko zanesljivostjo sklepati, da je nepravilnost na prijavljenih površinah posledica primera višje sile ali izjemnih okoliščin, bo v tem delu zahtevka oznaka v aplikaciji Sopotnik ostala rdeče barve.

Vlagatelj bo še vedno imel možnost, da prek Sopotnika poda pojasnilo in/ali posreduje dokazila, da je neskladnost s pogoji upravičenosti nastala zaradi primera višje sile ali izjemnih okoliščin, so zapisali. Prav tako vlagateljem priporočajo, da z aplikacijo fotoSOPOTNIK čimprej fotografirajo stanje na kmetijskem gospodarstvu ali površini tako, da je na fotografiji jasno razviden pojav višje sile. Fotografije naj vlagatelji shranijo za morebitno poznejše dokazovanje. Pomembno je tudi, da morajo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, katerih površine niso vključene na seznam prizadetih območij ali pa so utrpeli višjo silo, ki ni posledica neurja 10. junija, najpozneje v 15 dneh od nastanka višje sile oziroma takoj, ko je to mogoče, samoiniciativno prijaviti svoj primer agenciji po običajnem postopku.