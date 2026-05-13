Vas je zbudilo? Okoli 4. ure ponoči so se na Dolenjskem stresla tla

V zgodnjih jutranjih urah je območje Dolenjske stresel šibkejši potres. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes točno ob 4.19 zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Trebnjega. Epicenter je bil 9 kilometrov severozahodno od kraja.

Po prvih podatkih so tresenje tal čutili predvsem prebivalci Trebnjega in okoliških krajev, tisti bolj občutljivi pa tudi še nekoliko širše. Po ocenah strokovnjakov intenziteta potresa ni presegla IV stopnje po evropski potresni lestvici EMS-98, kar pomeni, da so potres občutili številni prebivalci v bližini epicentra, a premalo, da bi lahko zabeležili kakšne posledice.

Manjši sunki običajno ne povzročajo materialne škode, lahko pa prestrašijo prebivalce, predvsem v nočnih in zgodnjih jutranjih urah.