Vas na dvorišču ogroža medved? Sporočite to na MedvedoFON

Ministrstvo za naravne vire in prostor poziva vse, ki bi v naselju, na vrtu ali dvorišču opazili medveda, volka ali risa, naj to prijavijo prek novega spletnega orodja MedvedoFON. Kot izpostavljajo, je orodje namenjeno zgolj za primere, ko zver ogroža človeka. MedvedoFON je voljo na spletni strani NarcIS v rubriki sporoči najdbo.

MedvedoFON je enostavno spletno orodje, namenjeno izključno prijavam rjavega medveda, volka in risa v okoliščinah človeške ogroženosti - na primer ob pojavu rjavega medveda v naselju ali njegovi bližini, so zapisali na ministrstvu.

Novo orodje sistema NarcIS združuje biodiverzitetne, naravovarstvene in prostorske podatke. »Z uporabo MedvedoFONa pomagate varovati ljudi in premoženje ter prispevate k varnemu sobivanju ljudi in velikih zveri v Sloveniji,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Med prijavami tudi napad

Postopek uporabe novega spletnega orodja je po pojasnilih ministrstva preprost: »Vnesete podatke o opazovalcu, označite žival in kraj opažanja ter dodate opis dogodka. Tako pristojne službe na Zavodu za gozdove Slovenije in ministrstvu za naravne vire in prostor pravočasno prejmejo informacije in po potrebi takoj ukrepajo, s čimer lahko vsi prispevamo k varnejšemu sobivanju ljudi in velikih zveri.«

Prijave sicer zbirajo od začetka julija. Po podatkih ministrstva je bilo prek orodja MedvedoFON do 14. oktobra prijavljenih 119 opažanj, od tega 118 prijav rjavega medveda in ena prijava volka.

Največ prijav je v občini Brezovica (31), sledi Cerknica (29), Litija (11) in Velike Lašče (10). Najpogosteje je bil razlog za prijavo žival v naselju (74), da žival povzroča škodo, je javilo 42 ljudi, da se žival nahaja v bližini naselja pa 38. Zabeležili so tudi štiri prijave zaradi lažnega napada na človeka, štiri trke vozila z živaljo, v dveh primerih je žival sledila človeku in en napad na človeka.