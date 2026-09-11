Vaščan Zagajskega Vrha opozarja na neizpolnjene obljube: »Cesta je smrtno nevarna«

Na družbenem omrežju Facebook smo zasledili objavo vaščana Zagajskega Vrha v Občini Gornja Radgona, ki opozarja na slabo stanje občinske ceste LC 104101. Po njegovih navedbah je cesta že dlje časa močno poškodovana, vožnja po njej pa naj bi bila nevarna. Na težave po njegovih besedah opozarjajo že dalj časa, vendar do ustrezne ureditve še ni prišlo. Zaradi številnih poškodb naj bi bila cesta po njegovem mnenju »smrtno nevarna«.

Vaščan opozarja tudi na obdobje, ko je bila zaprta državna cesta na odseku Ihova–Benedikt. Takrat naj bi bil promet preusmerjen na občinsko cesto, po kateri je po njegovih navedbah vozilo tudi več težkih vozil. Meni, da je povečan promet dodatno prispeval k poškodbam ceste. Ob tem opozarja na prometno varnost in na razmere, v katerih morajo cesto uporabljati tamkajšnji prebivalci. Pri opozorilih se vaščan sklicuje tudi na pismo županje Občine Gornja Radgona Urške Mauko Tuš z dne 29. novembra 2024. V njem je bilo zapisano, da bo občina v proračunu zagotovila 10.000 evrov za izdelavo projektne dokumentacije in geodetske izmere za posodobitev ceste LC 104101. Cesta naj bi bila hkrati uvrščena na tretje mesto prednostnih projektov. Toda skoraj dve leti pozneje vaščan opozarja, da pričakovane ureditve še vedno ni. Zato se postavlja vprašanje, ali je občina napovedane aktivnosti izvedla in kdaj lahko prebivalci pričakujejo konkretne posege v cesto.

Kdaj bo cesta dejansko urejena?

Na Občino Gornja Radgona smo naslovili vprašanja o usodi ceste LC 104101. Zanimalo nas je, ali je bila projektna dokumentacija že izdelana, ali so bile opravljene geodetske izmere in koliko denarja je občina za to doslej porabila. Vprašali smo jih tudi, kdaj je predvidena ureditev oziroma obnova ceste, ali so sredstva za projekt že zagotovljena in ali je izvajalec že izbran.

Občino smo prosili še za pojasnila glede navedb o povečanem in težkem prometu v času zapore ceste Ihova–Benedikt. Zanimalo nas je, ali je preverjala morebitno povezavo med takratnim prometom in poškodbami občinske ceste ter ali je o tem komunicirala z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Občino smo vprašali tudi, kako bo do dokončne sanacije ceste zagotovila varnost vseh udeležencev v prometu.

Odgovore Občine Gornja Radgona bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.