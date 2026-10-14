Vaščani obnovili cerkev svetega Mihaela (FOTO)

Ko so se na Dolnjem Zemonu začeli pripravljati na obnovo cerkve svetega Mihaela, se je pod novejšim betonskim tlakom pokazal stari opečni pod. Odločili so se, da ga ohranijo in obnovijo. Odkritje je pomembno zaznamovalo nadaljnje urejanje notranjosti, ki danes prav zaradi opečnega tlaka deluje topleje in pristneje.

Odkrili težave

Cerkev sv. Mihaela ima korenine v 17. stoletju. Najstarejša označena letnica je 1677, današnjo podobo pa je dobila z več prezidavami, zlasti v 19. stoletju. Pot do obnove se je začela leta 2024, ko so vaščani na skupnem zboru podprli skupno delo. Njegov rezultat so praznovali v nedeljo, 4. oktobra letos, ko je upokojeni koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak blagoslovil obnovljeno notranjost in daroval mašo ob somaševanju domačega župnika Stanka Fajdige.

2024. SE JE ZAČELA POT do obnove.

Opečni tlak je bil eno prijetnejših odkritij, obnova pa je razkrila tudi precej težav. Marija Ana Kranjc iz podjetja GNOM je pojasnila, da so zaradi močne vlage ometi odstopali od zidov, pokazalo se je zamakanje ob zvončnici, dotrajana pa je bila tudi zasteklitev okenskih lunet. Sprva predvideni manjši obseg del se je zato povečal. Sanirali so stene in oboke, odstranili neustrezna cementna popravila ter uredili apnene omete in barvne nanose. Obnovili so strop in lesene dele notranjosti, uredili kor, okenske okvirje in zasteklitev ter očistili in zaščitili kamnite elemente. Prenovili so vhodno lopo, uredili grobnico in nagrobno ploščo znova namestili v nov kamniti okvir. Nova sta tudi električna napeljava in razsvetljava. V špaleti severnega okna so našli še razpoznavne ostanke nekdanjih poslikav.

Zgledno sodelovanje

Obnovo je usklajeval odbor pod vodstvom Primoža Rojca in ob podpori župnika Stanka Fajdige. Prvotne načrte je pripravila arhitektka Jeronima Kastelic, konservatorsko usmerjanje pa je zagotavljala Minka Osojnik, konservatorska svetovalka iz novogoriške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Podjetju GNOM so se pri delu pridružili obrtniki in prostovoljci. »V veselje nam je bilo načrtovati prenovo in iskati rešitve za porajajoča se vprašanja,« je zapisala Marija Ana Kranjc ter sodelovanje vseh vključenih označila za zgledno.

Njeno največje bogastvo so zlata srca ljudi.

Minka Osojnik je opozorila, da nekateri pretekli posegi niso bili najbolj ustrezni, kar se je pokazalo pri višini tlakov, stropu prezbiterija in drugih podrobnostih. Z ohranitvijo prvotnih materialov, zlasti starega opečnega poda, so cerkvi vrnili več avtentičnosti. Ustreznejši materiali bodo olajšali tudi vzdrževanje. »Objekti, obnovljeni s primernimi materiali, se tudi lepše starajo,« je poudarila. ZVKDS bo v kratkem pripravil še predlog za razglasitev cerkve za kulturni spomenik lokalnega pomena. Do dokončne ureditve notranjosti manjkajo še nove klopi, za katere domačini upajo, da bodo izdelane do božiča. Z njimi se bo skupna vrednost obnove približala 100.000 evrom.

Stari pod na svetlem

Za vaščane je bilo nedavno praznovanje tudi priložnost, da se zahvalijo vsem, ki so pomagali. Škofa je pozdravila Iris Dovgan Primc in poudarila: »Ohranili smo del dediščine naših prednikov in pokazali, koliko lahko dosežemo, ko stopimo skupaj.« Slovesnost so s petjem obogatili harijski pevci pod vodstvom Alenke Penko, zbrane pa je pozdravil tudi župan Gregor Kovačič.

Primož Rojc je v osebnem nagovoru spregovoril o zaupanju in povezanosti skupnosti, v kateri si ljudje pomagajo in stojijo ob strani. Zahvalil se je vsem, ki so prispevali z darovi, delom, podporo in molitvijo. O domači cerkvi je povedal: »Njeno največje bogastvo so zlata srca ljudi, ki so zanjo skrbeli nekoč in ki zanjo skrbite danes.« Z zahvalami in darili so se spomnili zdajšnjega in nekdanjega odbora, škofa, župnika, izvajalcev, strokovnih sodelavcev, občine in prostovoljcev. Zahvalili so se tudi Janezu Škrlju in Vanji Boštjančič za vitraže v prezbiteriju ter vsem, ki so poskrbeli za petje, okrasitev in pripravo praznika.

Po slovesnosti se je druženje nadaljevalo ob dobrotah domačih gospodinj. Ob pogovoru so si domačini lahko z zadovoljstvom ogledali opravljeno delo: stari opečni pod je znova prišel na svetlo, cerkev pa je dobila podobo, ki jo bodo s ponosom predali prihodnjim rodovom.

Sprejem škofa dr. Jurija Bizjaka pred vhodom FOTO: Patrik Lovrin

Verniki so cerkev napolnili do zadnjega kotička. FOTO: Patrik Lovrin

Slovesnost ob blagoslovu je s petjem obogatil cerkveni pevski zbor iz bližnjih Harij. FOTO: Patrik Lovrin

Odbor za obnovo notranjosti cerkve sv. Mihaela FOTO: Patrik Lovrin

Obnovljena notranjost z ohranjenim in restavriranim starim opečnim tlakom. FOTO: Patrik Lovrin

Utrinek pred cerkvijo sv. Mihaela FOTO: Patrik Lovrin