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Včeraj temperaturni rekord, jutri že dež, nevihte in precej hladneje – a spet ne za dolgo

Sreda bo še sončna in skoraj poletno topla, nato pa nas čaka precejšnja sprememba. Že ponoči se bo od zahoda pooblačilo, v četrtek pa bodo Slovenijo zajeli dež in nevihte, temperature bodo marsikje okoli deset stopinj nižje kot danes.
Vreme bo muhasto. FOTO: UI
Vreme bo muhasto. FOTO: UI
G. P.
 16. 9. 2026 | 12:34
 16. 9. 2026 | 13:00
4:14
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Če imate za danes še kakšne načrte na prostem, jih velja takoj postoriti, pravijo strokovnjaki. Po napovedi Agencije RS za okolje bo v sredo popoldne sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri, temperature pa se bodo povzpele od 24 do 28 stopinj Celzija. Toda mirno in toplo vreme ne bo trajalo dolgo. Že ponoči se bo od zahoda postopoma pooblačilo, proti četrtkovemu jutru pa bodo prve krajevne padavine dosegle zahod države. Noč bo razmeroma mila, saj bodo najnižje temperature od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj.

Četrtek prinaša izrazito spremembo

V četrtek bo vreme povsem drugačno. Prevladovalo bo oblačno vreme, padavine pa se bodo dopoldne z zahoda razširile nad večji del Slovenije. Vmes bodo nastajale tudi nevihte. Najbolj očiten bo padec temperatur. Medtem ko bo danes ponekod še 28 stopinj, se bodo v četrtek najvišje dnevne temperature v večjem delu notranjosti ustavile le med 15 in 20 stopinjami. Na Primorskem in v južnih krajih bo nekoliko topleje, od 20 do 25 stopinj.

V Ljubljani denimo napoved kaže na padec z današnjih približno 27 na okoli 17 stopinj v četrtek, torej za približno deset stopinj v enem dnevu. Ob morju bo zjutraj najprej prehodno zapihal jugo, nato pa bo veter obrnil in čez dan bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti Slovenije bo prevladoval veter severovzhodnih smeri.

Dež bo popoldne od zahoda začel slabeti in ponekod tudi prehodno ponehal, vendar s tem poslabšanja še ne bo konec.

V noči na petek nov val padavin

Na jugozahodu bi lahko lokalno v šestih urah padlo od 20 do 40 milimetrov dežja. Arso opozarja, da lahko ob močnejših nalivih hitro narastejo hudourniški vodotoki, možne pa so tudi poplave meteorne vode. Nevihte lahko spremljajo močnejši nalivi, sunki vetra in udari strel. Možnost neviht je za četrtek označena tudi v osrednjem in jugovzhodnem delu Slovenije.

Četrtkov popoldanski premor bo marsikje le začasen. V noči na petek se bodo padavine na jugozahodu ponovno okrepile, spremljale jih bodo tudi nevihte, nato pa se bodo razširile predvsem nad južno polovico Slovenije. Petek bo tako pretežno oblačen in občasno deževen. Več padavin bo znova v jugozahodnem delu države, kjer bo možna tudi kakšna nevihta.

Tudi v krajih severno in zahodno od Slovenije se bodo padavine začele že proti četrtkovemu jutru, nato pa se bodo skupaj z nevihtami pomikale proti jugu in vzhodu. V krajih vzhodno od Slovenije bo padavin predvidoma manj, ponekod bo ostalo celo večinoma suho.

Sobota spet precej lepša, a ne več poletna

Bolj spodbudna je napoved za konec tedna. V soboto bo zjutraj sicer še precej oblačno in ponekod lahko pade nekaj rahlega dežja, a bodo padavine nato povsod ponehale. Čez dan se bo oblačnost trgala in pokazalo se bo več sonca. Tudi temperature se bodo začele ponovno dvigovati. Za osrednjo Slovenijo trenutne napovedi kažejo okoli 23 stopinj, v nedeljo pa bi se lahko vreme še dodatno izboljšalo in temperature približale 25 stopinjam.

Da je bil letošnji september doslej vse prej kot običajen, kaže tudi najnovejše poročilo Arsa o vročini med 3. in 9. septembrom. Na štirih merilnih postajah so v tem obdobju izmerili nove rekorde najnižje dnevne temperature, na 11 postajah rekordno visoko povprečno dnevno temperaturo, na kar 31 postajah pa nov septembrski rekord najvišje dnevne temperature. Najbolj vroče je bilo 4. septembra v Dobličah pri Črnomlju, kjer se je živo srebro povzpelo do 35,3 stopinje Celzija.

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