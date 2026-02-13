Več denarja za avtobuse, kolesarske steze in peš poti: ministrstvo povečuje sredstva za občine

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je k razpoložljivim sredstvom v javnem razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023-2029 dodalo še 32 milijonov evrov iz podnebnega sklada. Tako je skupaj s kohezijskimi sredstvi na voljo 81,5 milijona evrov. V okviru spremembe razpisa, ki je bila danes objavljena v uradnem listu, so občinam za sofinanciranje naložb, ki spodbujajo trajnostno mobilnost tako, da omejujejo osebni motorni promet in pomembno izboljšujejo infrastrukturo za javni potniški promet, namenjena tudi sredstva podnebnega sklada. V maja lani objavljenem razpisu so bila za sofinanciranje teh naložb občinam na voljo zgolj sredstva evropske kohezijske politike v višini 49,53 milijona evra. Skupna višina razpoložljivih sredstev po novem dosega 81,53 milijona evrov.

Spreminjajo se tudi roki za oddajo vlog. Po novem je drugi rok za oddajo vlog 30. junij, tretji rok pa 26. januar 2027. Javni razpis bo v skladu z novo časovnico odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. aprila 2027. V prvotni objavi razpisa je bil kot drugi rok oddaje vlog naveden 30. april 2026. Ta datum je bil naveden tudi kot najkasnejši rok odprtja razpisa do porabe sredstev.