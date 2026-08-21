Več kot 20.000 strel v eni noči! Poglejte, kateri deli Slovenije so bili najbolj na udaru (FOTO)

Kako burna je bila noč nad Slovenijo, razkrivajo podatki portala meteoinfo.si. Kot izhaja iz njihovega grafa, so v zadnjih 24 urah na območju Slovenije zabeležili več kot 20.000 udarov strel. Na Meteoinfu imajo tudi posebno podstran Strelko, kjer je mogoče spremljati zemljevid udarov strel, statistiko ter preveriti, kje in kdaj je strela udarila v bližini izbrane lokacije. Podatki kažejo, da je bila za nami rekordna nevihtna noč, saj toliko strel letos še niso zabeležili, so zapisali. Najbolj pestro je bilo med 22. in 23. uro, ko graf kaže največ udarov.

Podatki po statističnih regijah razkrivajo, kje je bilo dogajanje najintenzivnejše. Skoraj polovico vseh udarov naj bi zabeležili v goriški regiji, okoli 10.000. Sledila je gorenjska regija s približno 6000 udari, savinjska s približno 4000 in primorsko-notranjska s približno 3500. Več je razvidno iz zemljevida oziroma grafa spodaj.

Zanimivi so tudi podatki po posameznih občinah. Največ udarov strel so zabeležili v občini Gornja Radgona, in sicer 185, v Ilirski Bistrici pa 134. V občini Žalec, kjer je sinoči strela ubila 46-letnega moškega, graf kaže dva zabeležena udara strel.

Kako so se udari strel razporedili po posameznih regijah in občinah, si lahko podrobneje ogledate v grafu spodaj.

Pregled števila strel po občinah. FOTO: Strelko.meteoinfo.si

Kam se skriti pred strelo in katerim krajem se moramo nujno izogniti?

Ko se približuje nevihta in zaslišimo grmenje, je treba čim prej poiskati trden, zaprt objekt, na primer hišo ali drugo večjo stavbo. Varno zavetje je lahko tudi popolnoma zaprt avtomobil s trdo streho in zaprtimi okni. Na prostem namreč med nevihto ni povsem varnega kraja. V zavetju je priporočljivo ostati še najmanj 30 minut po zadnjem grmenju. Tudi Uprava RS za zaščito in reševanje ob napovedanem neurju svetuje, naj ostanemo v zaprtem prostoru.

Nikakor se ne skrivajmo pod osamljenim ali visokim drevesom. Prav tako niso varni nadstreški, odprte garaže, paviljoni, manjše vrtne ute in šotori. Umaknimo se z vrhov hribov in drugih izpostavljenih mest ter stran od vodnih površin, kovinskih ograj, drogov in električnih vodov. Če nas nevihta ujame v gozdu, je bolje ostati med nižjimi drevesi kot pod najvišjim drevesom v okolici, vendar se ne stiskamo neposredno ob deblo.

Previdnost pa je potrebna tudi v hiši. Med nevihto se izogibajmo oken in vrat, ne uporabljajmo naprav, priključenih na električno omrežje, ter se ne dotikajmo vodovodne napeljave, zato med močnim grmenjem ni priporočljivo prhanje ali pomivanje posode. Če nas nevihta kljub vsemu ujame zunaj in varnega zavetja ni v bližini, se čim prej umaknimo z izpostavljenega terena, stran od dreves, vode in kovinskih predmetov. Na tla se ne uležimo, saj se lahko električni tok po udaru strele širi tudi po tleh.