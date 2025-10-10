Več kot 2000 prejemnikov Zoisovih štipendij ni prejelo nakazila. To je razlog

Več kot 2000 dijakov, prejemnikov Zoisovih štipendij, danes ni prejelo nakazila štipendije, ker je pri obdelavi izplačil za september prišlo do napake pri vnosu parametrov, so sporočili z ministrstva za delo.

Nov datum izplačila predvidoma 17. oktober

Ob tem so zagotovili, da bodo storili vse, da bodo štipendije čimprej nakazane, nov datum izplačila je predvidoma 17. oktober.

Po navedbah ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je brez nakazil ostalo 2098 dijakov, upravičenih do Zoisove štipendije.

»Storili bomo vse, da bodo štipendije čimprej nakazane,« so navedli v današnjem sporočilu in dodali, da se vsem prizadetim iskreno opravičujejo.

Kot izhaja iz podatkov, objavljenih na spletni strani ministrstva, je v preteklem letu Zoisovo štipendijo prejemalo 2937 dijakov.