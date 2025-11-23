  • Delo d.o.o.
REFERENDUM

Več kot 3000 volišč odprtih po državi: do kdaj traja molk in kdaj izvemo prvi rezultat

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, pred glasovanjem se morajo podpisati v volilni imenik, nato pa prejmejo glasovnico.
STA, M. U.
 23. 11. 2025 | 07:20
 23. 11. 2025 | 07:26
3:10
Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj tudi še velja volilni molk.

Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 19.30

V Sloveniji se je odprlo 2971 rednih volišč in 88 t. i. volišč omnia, ki so namenjena tistim, ki želijo glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča. V Ljubljani je volišče omnia v dvorani Stožice. Glasovanje poteka tudi v tujini na 29 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, pred glasovanjem se morajo podpisati v volilni imenik, nato pa prejmejo glasovnico.

Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?« Volivci glasujejo tako, da obkrožijo za ali proti.

Volišča bodo odprta do 19. ure

Do tedaj je še vedno treba spoštovati volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce napeljevala h glasovanju za ali proti zakonu. Prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Državna volilna komisija (DVK) bo prve podatke o volilni udeležbi sporočila predvidoma po 12. uri, in sicer za udeležbo do 11. ure, podatki o udeležbi do 16. ure pa bodo predvidoma znani po 17. uri. Podatke o končni volilni udeležbi pa bodo skupaj z izidi glasovanja objavljali v informacijskem sistemu DVK.

Prve podatke o referendumskem izidu bodo začeli objavljati po 19.30, na vprašanje, kdaj bi bili lahko znani zanesljivi podatki, pa so v DVK odgovorili, da je to odvisno od volilne udeležbe.

Na referendumu je bilo mogoče glas oddati tudi že predčasno, in sicer od torka do četrtka. To možnost je v teh treh dneh izkoristilo 35.730 volivcev oziroma 2,11 odstotka vseh volilnih upravičencev.

image_alt
Volilni molk pred referendumom! Toliko obvestil o domnevnih kršitvah že prejeli do 12. ure

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in če bo obenem proti glasovala najmanj petina vseh volivcev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev, teh je 1.696.025, mora tokrat proti uveljaviti zakona glasovati najmanj 339.205 volivcev.

Ta številka sicer še ni dokončna, po referendumski nedelji bo namreč ministrstvo za notranje zadeve še pripravilo podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja in tistih, ki so v tem času volilno pravico še pridobili.

