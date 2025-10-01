Več kot 50 ambulant odpira vrata! Pregled bo brezplačen

Tudi letos bo 10. oktobra potekal Dan odprtih vrat zobozdravniških ambulant, v okviru katerega bo več kot 50 ambulant po vsej Sloveniji ponudilo več kot 600 brezplačnih terminov.

Vodja projekta Krunoslav Pavlović je poudaril: »Vrata svojih ambulant odpiramo vsem, ki iz različnih razlogov niste mogli obiskati zobozdravnika in bi si želeli izvedeti, kakšno je vaše ustno zdravje.« Naročanje na brezplačne posvete bo mogoče prek spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije.

Predsednica odbora za zobozdravstvo Barbara Škrlj je opozorila, da ima več kot 500.000 prebivalcev Slovenije brez izbranega zobozdravnika, kar pomeni slabšo dostopnost. »Takrat, ko že boli, so zdravljenja zahtevnejša, dolgotrajnejša in tudi dražja,« je dejala in spomnila, da zaradi ustnih bolezni v Sloveniji letno izgubimo 311 milijonov evrov produktivnosti.

Pavlović je dodal, da so pregledi nujni tudi pred operacijami na srcu, ortopedskimi posegi in ob onkoloških zdravljenjih, saj pravočasno odkrijejo morebitna vnetja v ustni votlini.

Predsednica Slovenskega združenja ustnih higienikov Adrijana Kolar pa je poudarila pomen preventive: »Dnevi odprtih vrat ponujajo varno in brezplačno priložnost za pogovor, brez obveznosti, brez pritiska, samo svetovanje in možnost, da nekdo prisluhne njegovim težavam.«