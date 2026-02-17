Več kot 7 milijonov obiskovalcev in 1 milijon prodanih hot dogov

V času, ki ga je zaznamovala negotovost zaradi covida-19, je podjetje IKEA vstopilo na trg z jasno vizijo ustvarjanja boljšega vsakdana za mnoge ljudi – vizijo, ki jo uresničuje še danes.

V petih letih je trgovina IKEA Ljubljana postala priljubljena destinacija za družine, pare, študente in vse, ki iščejo navdih za dom ali preprosto prijeten izlet. Trgovina je za mnoge postala prostor, kjer se nakupovanje prepleta z doživetjem – od sprehoda po razstavnih prostorih do postanka v Švedski restavraciji.

Slovenski domovi so v zadnjih petih letih postali bogatejši za številne nove kose pohištva. Prodanih je bilo več kot 45 tisoč BILLY knjižnih omar – če bi jih postavili eno ob drugo, bi nastala knjižnica, ki bi segala od Črnomlja do Kranjske Gore. Več kot 134 tisoč METOD kuhinj je danes del domov po vsej Sloveniji, saj jo ima že skoraj vsako šesto gospodinjstvo. Poleg tega je bilo prodanih tudi več kot 55 tisoč LACK mizic – če bi jih zložili eno na drugo, bi bile skoraj devetkrat višje od Triglava.

Ta povezanost z vsakdanjim življenjem pa presega zgolj opremljanje domov. V istem obdobju so prodali skoraj 250 tisoč cimetovih zavitkov, prodaja ikoničnih hot dogov pa je presegla milijon – dovolj za okusen prigrizek vsakega drugega Slovenca.

Praznovanje s številnimi popusti in ugodnostmi

FOTO: IKEA

»Z velikim veseljem in hvaležnostjo se oziramo na preteklih pet let ter na to, kako smo v Sloveniji pridobili in okrepili zaupanje naših kupcev. To nam prinaša veselje, hkrati pa tudi odgovornost, da našo pot v prihodnjih letih še nadgrajujemo. Pri tem bomo še naprej močno osredotočeni na cenovno dostopnost izdelkov in njihovo dosegljivost čim več ljudem. V prihodnost zrem z optimizmom in pogumom ter v pričakovanju uspešnih dni, saj ostajamo zvesti vrednotam podjetja IKEA ter vedno postavljamo ljudi in planet na prvo mesto,« je poudaril, vodja trga v podjetju IKEA Slovenija.

Ob peti obletnici vabijo k praznovanju v pravem švedskem slogu – sproščeno, dostopno in z mislijo na kupce. Do konca meseca februarja bodo v trgovini IKEA Ljubljana na voljo številne rojstnodnevne ugodnosti. Člani IKEA Family lahko izkoristijo 20-odstotni popust na najbolj priljubljene izdelke, hkrati pa tudi 20-odstotni popust na pet ikoničnih jedi v Švedski restavraciji in v Prodajalni švedske hrane. Na sam rojstni dan, 25. februarja, bodo člani kluba zvestobe deležni dodatnih 20 odstotkov popusta na že znižane izdelke iz Kotička enkratnih priložnosti. Praznično vzdušje dopolnjujejo tudi nagradna igra, srečanja z maskoto FABLER BJÖRN ter posebne aktivnosti za obiskovalce v trgovini.

Naročnik oglasne vsebine je IKEA