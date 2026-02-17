  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
Predstavitvena informacija  |   5 LET

Več kot 7 milijonov obiskovalcev in 1 milijon prodanih hot dogov

Trgovina IKEA Ljubljana je 25. februarja 2021 prvič odprla vrata slovenskim kupcem in s tem v naš vsakdan prinesla značilno švedsko filozofijo dostopnega oblikovanja, funkcionalnosti in dostopnosti.
FOTO: IKEA
FOTO: IKEA
Promo Slovenske novice
 17. 2. 2026 | 15:15
A+A-

V času, ki ga je zaznamovala negotovost zaradi covida-19, je podjetje IKEA vstopilo na trg z jasno vizijo ustvarjanja boljšega vsakdana za mnoge ljudi – vizijo, ki jo uresničuje še danes.

V petih letih je trgovina IKEA Ljubljana postala priljubljena destinacija za družine, pare, študente in vse, ki iščejo navdih za dom ali preprosto prijeten izlet. Trgovina je za mnoge postala prostor, kjer se nakupovanje prepleta z doživetjem – od sprehoda po razstavnih prostorih do postanka v Švedski restavraciji.

Slovenski domovi so v zadnjih petih letih postali bogatejši za številne nove kose pohištva. Prodanih je bilo več kot 45 tisoč BILLY knjižnih omar –  če bi jih postavili eno ob drugo, bi nastala knjižnica, ki bi segala od Črnomlja do Kranjske Gore. Več kot 134 tisoč METOD kuhinj je danes del domov po vsej Sloveniji, saj jo ima že skoraj vsako šesto gospodinjstvo. Poleg tega je bilo prodanih tudi več kot 55 tisoč LACK mizic – če bi jih zložili eno na drugo, bi bile skoraj devetkrat višje od Triglava.

Ta povezanost z vsakdanjim življenjem pa presega zgolj opremljanje domov.  V istem obdobju so prodali skoraj 250 tisoč cimetovih zavitkov, prodaja ikoničnih hot dogov pa je presegla milijon – dovolj za okusen prigrizek vsakega drugega Slovenca.

Praznovanje s številnimi popusti in ugodnostmi

FOTO: IKEA
FOTO: IKEA
»Z velikim veseljem in hvaležnostjo se oziramo na preteklih pet let ter na to, kako smo v Sloveniji pridobili in okrepili zaupanje naših kupcev. To nam prinaša veselje, hkrati pa tudi odgovornost, da našo pot v prihodnjih letih še nadgrajujemo. Pri tem bomo še naprej močno osredotočeni na cenovno dostopnost izdelkov in njihovo dosegljivost čim več ljudem. V prihodnost zrem z optimizmom in pogumom ter v pričakovanju uspešnih dni, saj ostajamo zvesti vrednotam podjetja IKEA ter vedno postavljamo ljudi in planet na prvo mesto,« je poudaril Simone Quargnal, vodja trga v podjetju IKEA Slovenija.

Ob peti obletnici vabijo k praznovanju v pravem švedskem slogu – sproščeno, dostopno in z mislijo na kupce. Do konca meseca februarja bodo v trgovini IKEA Ljubljana na voljo številne rojstnodnevne ugodnosti. Člani IKEA Family lahko izkoristijo 20-odstotni popust na najbolj priljubljene izdelke, hkrati pa tudi 20-odstotni popust na pet ikoničnih jedi v Švedski restavraciji in v Prodajalni švedske hrane. Na sam rojstni dan, 25. februarja, bodo člani kluba zvestobe deležni dodatnih 20 odstotkov popusta na že znižane izdelke iz Kotička enkratnih priložnosti. Praznično vzdušje dopolnjujejo tudi nagradna igra, srečanja z maskoto FABLER BJÖRN ter posebne aktivnosti za obiskovalce v trgovini.

Naročnik oglasne vsebine je IKEA

Več iz teme

IkeaIkea LjubljanaIkea Slovenijatrgovina IKEA
ZADNJE NOVICE
16:15
Novice  |  Svet
OGROŽENA VRSTA

Ganljivi prizori: petsto želvic ob selitvi pospremil aplavz

Izvalile so se v zavetišču, kjer se trudijo ohraniti vrsto. Ogrožajo jih zlasti plastika in podnebne spremembe.
17. 2. 2026 | 16:15
16:12
Novice  |  Slovenija
DIVJA ODLAGALIŠČA

So odpadki z območja zapora Dobrunje nevarni? Inšpektorat predal dokumente policiji

Uradne ocene pomirjajo, analize pa burijo duhove – komu verjeti?
17. 2. 2026 | 16:12
16:00
Lifestyle  |  Polet
PREVERILI SMO

So riževe ploščice praktičen prigrizek ali skrita nevarnost?

Riževe ploščice so priročne, a same po sebi vsebujejo malo beljakovin in vlaknin, zato dolgo ne zagotavljajo občutka sitosti. Kako zdrave pa so?
Miroslav Cvjetičanin17. 2. 2026 | 16:00
15:55
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PUST LAČNIH UST

Koliko kalorij vsebuje en krof? Številka vas bo vrgla iz tira

Pust je čas krofov, sladke poslastice, ki si jo bo ta teden privoščila večina Slovencev - tudi tisti, ki so drugače bolj na dieti. A glede na to, da je v pustnem tednu skorajda nemogoče zaužiti samo enega, mnoge zanima, koliko kalorij, sladkorja in maščob pravzaprav krof sploh vsebuje.
17. 2. 2026 | 15:55
15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
15:32
Novice  |  Slovenija
RAZVOJ ALI TVEGANJE STOLETJA?

Nova nuklearka lahko popolnoma spremeni Posavje, vlada prižgala zeleno luč za JEK 2

Referendum na obzorju: bo ljudstvo odločilo o največjem projektu generacije?
17. 2. 2026 | 15:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki