Več kot polovica vprašanih meni, da Stevanović ne bi smel postati predsednik DZ, prelomil tudi največ predvolilnih obljub

Na anketno vprašanje, kateri od predsednikov parlamentarnih strank - če kateri - je v času po volitvah prelomil največ predvolilnih obljub, je 31,8 odstotka anketiranih odgovorilo, da je to Zoran Stevanović. Sledi mu predsednik vlade Robert Golob, za katerega je tako menilo 25,6 odstotka anketiranih, na tretje mesto je 11 odstotkov vprašanih postavilo predsednika Demokratov Anžeta Logarja, na četrtem mestu pa je prvak SDS Janez Janša, za katerega tako meni 7,4 odstotka vprašanih v anketi, ki jo je za POP TV naredila agencija Mediana.

Da nihče od predsednikov parlamentarnih strank ni prelomil predvolilnih obljub, meni 4,4 odstotka vprašanih, 17,8 odstotka anketiranih pa o tem nima mnenja. Na vprašanje, ali se jim zdi Stevanovič primeren ali neprimeren za funkcijo predsednika DZ, se je 34 odstotkov vprašanih odločilo, da je popolnoma neprimeren za ta položaj, da je neprimeren, pa je menilo 22 odstotkov vprašanih. Primeren za vodenje DZ se zdi 23 odstotkom anketiranih, šestim odstotkom pa zelo primeren. Neopredeljenih pri tem vprašanju je bilo 12 odstotkov vprašanih.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je raziskavo izvedel med 21. in 23. aprilom na reprezentativnem vzorcu 722 polnoletnih prebivalcev Slovenije.