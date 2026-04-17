Več marihuane in več bolniških: v tej naši regiji 87-odstotna rast uporabnikov te droge

Na ravni države se delež uporabnikov marihuane med prebivalci, starimi od 15 do 64 let, v zadnjih letih povečuje. In sicer je bilo takih, kot kaže najnovejša objava podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zbirki Zdravje v občini 2026, za 6,1 odstotka več kot v objavi iz leta 2020. Gledano po slovenskih statističnih regijah je največja rast porabe v koroški statistični regiji (za 86,7 odstotka). Med 12 občinami v tej regiji sta dve taki (Ribnica na Pohorju in Podvelka), kjer je bila rast več kot 100-odstotna. Po drugi strani so najbolj izrazit padec uporabe marihuane (–33,8 odstotka) zaznali v posavski regiji. Gledano po šestih tamkajšnjih občinah največ v Kostanjevici na Krki (–28,4 odstotka) in Brežicah (–19,4 odstotka). Edina občina v tej regiji, v kateri je bila zabeležena porast uporabe konoplje (10,6 odstotka), je bila Bistrica ob Sotli.

10,3 ODSTOTKA več je raka na pljučih.

Na NIJZ ugotavljajo, da se je stopnja novih primerov raka v letu 2024 povečala za en odstotek, in to predvsem zaradi raka pljuč. Primerjava najnovejše objave s tisto iz leta 2018 pokaže, da se je število na novo odkritih rakov pljuč na ravni države povečalo za 10,3 odstotka. Najslabše sta se odrezali posavska in primorsko-notranjska statistična regija; v prvi so zaznali za 35,1 odstotka več novih primerov raka pljuč, v drugi za 23,4 odstotka več. Regiji, v katerih so zaznali padec novih primerov raka pljuč, sta bili le zasavska (–6 odstotka) in goriška (–0,6 odstotka). Novi podatki na ravni Slovenije kažejo povečan delež prekomerno prehranjenih oseb in povečan delež oseb, ki si vsaj dvakrat dnevno umivajo zobe. Približno 30 odstotkov prebivalcev svoje okolje ocenjuje kot hrupno.

FOTO: S. N.

»Pregled podatkov kaže, da se prebivalstvo Slovenije še naprej stara, je nekoliko manj delovno aktivno in bolje izobraženo. Med pozitivnimi trendi izstopa stalno upadanje stopnje bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, neposredno pripisljivih alkoholu, ter večja uporaba pomoči na domu,« še ugotavljajo na NIJZ. Med manj ugodnimi trendi sta povečana telesna masa odraslih in več bolniških odsotnosti. »Beležimo nižjo udeležbo v presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka ter manj primerov klopnega meningoencefalitisa. Večina kazalnikov ostaja stabilna in brez večjih odstopanj od dosedanjih trendov.«