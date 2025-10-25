Večina za zakon o prostovoljnem končanju življenja, a odločala bo udeležba

Podporo referendumskem vprašanju Ali ste za ali ste proti, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? je pred začetkom uradne kampanje izkazalo 60 odstotkov vprašanih, kaže anketa Mediane za POP TV. Referenduma bi se sicer zelo verjetno udeležilo 34 odstotkov anketiranih.

Volivci se bodo na referendumskem glasovanju izrekali o podpori zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga poslanci po vetu državnega sveta potrdili v drugi polovici julija. V petek je stekla tudi uradna kampanja pred samim referendumom.

Pri referendumskem vprašanju Ali ste za ali ste proti, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? je 60 odstotkov vprašanih v anketi odgovorilo za, proti je 27,1 odstotka vprašanih, neopredeljenih pa 12,9 odstotka.

Na referendumu pa odloča tudi udeležba. Po podatkih ankete naj bi se zelo verjetno referenduma udeležilo 34 odstotkov anketiranih.

Zakon sicer sledi lanskemu posvetovalnemu referendumu, na katerem so volivci menili, da je potreben zakon, ki bi urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Za to je glasovalo 54,89 odstotka volivcev, proti pa jih je bilo 45,11 odstotka. Na volišče je sicer prišlo okoli 41 odstotka volivcev, so pa hkrati takrat potekale tudi evropske volitve.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 20. in 23. oktobrom na reprezentativnem vzorcu 709 polnoletnih prebivalcev Slovenije.