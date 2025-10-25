Večina zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja podpira

JAVNOMNENJSKA POIZVEDBA

Prostovoljno končanje življenja ima glede na javno mnenje dobro popotnico. Proti je po poizvedbah inštituta Mediana le 27,3 odstotka vprašanih.

Svoboda, SD in Levica vstopajo v kampanjo skupaj z društvom Srebrna nit – za dostojno starost, ki je tudi pobudnik zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je državni zbor sprejel 24. julija. FOTO: Črt Piksi

Pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra, se je začela kampanja. Kdo vse bo prepričeval javnost, ki – kot kaže javnomnenjska poizvedba inštituta Mediana za Delo – trenutno v večini zakon podpira, pa bo dokončno jasno prihodnji teden. Takrat se namreč izteče rok, do katerega mora organizator referendumske kampanje odpreti poseben transakcijski račun. Aleš Primc, pobudnik referenduma, je sicer že napovedal, da njegova koalicija Proti zastrupitvi bolnikov pripravlja čudovito, vsebinsko, kulturno in na znanstvenih dejstvih temelječo ...