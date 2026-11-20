Laško je ena najbolj poplavno ogroženih občin v državi in vsakih nekaj let poplavljena. Direkcija za vode je ta teden krajanom soseske Debro predstavila ukrepe, ki jih bodo začeli izvajati v začetku prihodnjega leta in bodo končani leta 2028. S tem bodo zaščitili del Laškega, za celovito zaščito mesta pa so nujni ukrepi tako v Zgornji kot Spodnji Savinjski dolini.

Ukrep ureditev Savinje pod Laškim – Rečica v Debru je, kot piše na spletni strani direkcije za vodo, vreden 11,7 milijona evrov. V okviru tega bodo uredili 600 metrov izlivnega dela Rečice, območje podhodov in podvozov od sotočja Rečice in Savinje do transformatorske postaje ob železniški progi ter meteorno odvodnjavanje. Poleg tega bodo uredili protipoplavni zid na levi brežini Rečice, premostitve in dostopne ceste, dvignili cesto z nasipom ter mobilne zagatne stene na območju železniških podhodov in podvozov. Delno je v projektu obravnavano poplavljanje ob potoku Mulenca, kjer so predvideli ureditev za usmerjanje visokih voda proti Savinji.

Že od let 1990 in 1998 vemo, da je bilo Laško žrtvovano, da bo poplavljeno.

Protipoplavne ukrepe na območju Laškega, natančneje v Debru, je predstavil vodja projektiranja Branko Skutnik. FOTO: Špela Kuralt

Na predstavitvi projekta je vodja projektiranja in direktor družbe Hidrosvetrazložil, da je večja poplavna varnost v Laškem dejansko odvisna od številnih ukrepov, ki jih država načrtuje v celotnem porečju Savinje. Spomnil je, da naj bi prihodnje leto sprejeli državni prostorski načrt (DPN) za Spodnjo Savinjsko dolino, ki vključuje deset suhih zadrževalnikov, da pripravljajo DPN za zagotavljanje poplavne varnosti Zgornje Savinjske doline, kjer naj bi bilo še okoli 13 suhih zadrževalnikov. Poudaril je, da bo pomemben tudi DPN za Dreto, ki je še v fazi pobude, tudi tam načrtujejo okoli 13 suhih zadrževalnikov, poleg tega je v pripravi, čeprav ga še niso razpisali, DPN za Pako nad Velenjem. »To je pomembno, saj bodo zadrževalniki, ki bodo prestali strokovno presojo, po izgradnji lahko zadržali od 20 do 30 milijonov kubičnih metrov vode,« je povedal Skutnik.

Krajane je zanimalo, kako bodo ukrepi, ki jih bodo izvedli prihodnje leto, pripomogli k večji poplavni varnosti. Zlasti ker je na tem območju tudi kritična infrastruktura, skupaj z gasilskim domom in domom starejših občanov. Vodjo doma starejših občanov Janjo Podkoritnik Kamenšek je zanimalo, ali bodo po izvedenih ukrepih lahko ob domu zgradili še en objekt, za katerega že imajo idejni projekt in koncesijo, a gradbenega dovoljenja trenutno ne morejo dobiti. Kot je pojasnil Skutnik, je veljavna poplavna uredba tako stroga, da niti po izvedbi teh ukrepov ne bodo mogli graditi. V uredbi je namreč določeno, da je tako občut­ljive objekte mogoče postavljati na območja, ki so zunaj nevarnosti petstoletnih voda. Po poplavi leta 2023, ko so na novo preračunali pretoke, so količine voda tako velike, da je, tako Skutnik, to območje nemogoče v celoti varovati. »Zagotovljena bo varnost pred stolet­nimi visokimi vodami, vključno s podnebnimi spremembami, ki jih moramo po novi zakonodaji upoštevati. Petstoletna poplavna varnost žal ni mogoča. Je pa poplavna uredba v spremembah.«

Krajane je zmotilo, ker bo cesta Celje–Laško še vedno lahko poplavljena, a je Skutnik poudaril, da tega žal ne morejo rešiti. »Zaščiteno bo vse, kar je na zahodu od železnice. Vsi podhodi. Cesta Celje–Laško pa ni zaščitena, ker jo je pri takšnih količinah visokih vod nemogoče zaščititi.« Dodal je, da niti morebitno poglabljanje Savinje ni rešitev oziroma je zelo kratkoročna, poleg tega se že v Udmatu pojavi skalni prag, Savinja pa je tudi v Naturi 2000. »Zavod za varstvo narave nam je zapovedal, da se desnega brega ne smemo dotikati. Tudi dno smo morali ohraniti, širili smo se v levi breg, govorim za odsek pod Laškim. Zato so vsi ukrepi načrtovani​ gorvodno, torej v samem porečju,« je dejal Skutnik.

Črpališča

Eden od krajanov je bil razočaran. »Ta sestanek bi morali imeti že pred štirimi leti in poslušati bi morali krajane in občane.« Drugi je dodal: »Pričakujte, da bomo v Laškem plavali še 20, 25 let. Že od let 1990 in 1998 vemo, da je bilo Laško žrtvovano, da bo poplavljeno. Dokler ne bo nizvodno vse urejeno do Zidanega Mosta, bomo plavali.« Več krajanov je bilo skeptičnih do treh črpališč, ki jih bodo uredili v okviru teh ukrepov, nekateri so se spraševali, kakšne podatke so uporabili za pripravo ukrepov.

Skutnik je poudaril, da v hidroloških podatkih upoštevajo vse pretekle dogodke do zdaj, vključno s poplavo leta 2023. »V hidrološkem modelu imamo tako visoke vode, kot jih v Laškem še niste doživeli po meritvah. Na to se projektira.« Dodal je, da dvom zaradi črpališč ni upravičen. »Pojdite jih pogledat v Celje, tam so še bistveno večja kot tu. Kjer naredimo nasipe ali zidove, imamo zadaj depresijo, iz katere moramo odvajati zaledne vode, meteorne vode in tako naprej. To se s hidrološkim modelom izračuna, določijo se črpalke, povsod imamo rezervno napajanje, tako bo na vseh treh črpališčih. To so konstantni ukrepi. Ne samo pri nas, ampak po vsem svetu. Ni jih malo in delujejo. V Celju zelo dobro, zato ne vem, zakaj takšen dvom.«