KAM JE IZGINIL?

Vedeževalka o primeru pogrešanega Jake: »Čutim, da je živ«

Več kot šest tednov po izginotju ni nobene potrjene sledi, primer pa še naprej spremljajo tako uradne službe kot širša javnost.
Kaja Grozina
Od izginotja 24-letnega Jake Muhedinovića je minilo že več kot šest tednov, preiskava pa kljub številnim iskalnim akcijam še ni prinesla odgovora, kaj se je z njim zgodilo. Nazadnje je bil opažen v noči na 29. november lani, ko se je vračal domov iz Celja. Policija do danes ni potrdila nobene informacije o njegovem nadaljnjem gibanju, družina pa ostaja v dolgotrajnem čakanju na kakršenkoli prelomni namig. V povezavi s primerom se je v zadnjih dneh na družbenem omrežju Facebook oglasila tudi vedeževalka Gordana, ki pravi, da je na podlagi svojih zaznav skušala dobiti vpogled v Jakovo usodo. V pogovoru za naš portal je poudarila, da ne navaja dejstev ali preverljivih informacij, temveč osebne zaznave, ki jih prejema skozi vedeževanje. Po njenih besedah ima močan in jasen občutek, da je Jaka še vedno živ. Povedala je, da se pri zaznavah opira na svoje prirojene sposobnosti jasnočutnosti, jasnoslišnosti in jasnovidnosti. 

Po zaznavah vedeževalke naj bi bilo izginotje povezano z žensko

Vedeževalka je izpostavila še eno zaznavo, ki po njenih besedah izstopa. Navaja, da ima občutek, da Jaka ni sam. Po njenem zaznavanju naj bi bil povezan z žensko osebo, pri čemer ni navedla nobenih podatkov o identiteti ali okoliščinah. Poudarila je, da ne zaznava nasilja ali prisile, temveč situacijo, ki se ji kaže kot zavestna odločitev ali vsaj stanje, v katerem Jaka ni neposredno ogrožen. »Jaz sem dobila informacijo, da ženska oseba z njim manipulira. Moje videnje kaže, da se je ta ženska pripeljala z avtom in Jako odpeljala s sabo, v svojo hišo ali stanovanje. Gre za bogatejšo in samsko žensko, ki je že nekaj časa v pričakovanju nekoga. Morda je čakala ravno njega.« O njegovem fizičnem ali psihičnem stanju ni želela podajati natančnih ocen. Pojasnila je, da se pri pogrešanih osebah zaznave pogosto prepletajo in niso časovno jasne, zato ni mogoče z gotovostjo trditi, ali se nanašajo na sedanjost ali na pretekle dogodke. Prav zaradi tega, kot poudarja, takšne zaznave ne morejo nadomestiti uradne preiskave ali dokazov.

Svetuje še eno iskalno akcijo

»Moj nasvet v celotnem primeru je, da se naredi iskalna akcija na osnovi mojih informacij,« je zapisala. Ob tem je poudarila, da današnje okoliščine dopuščajo različne možnosti, tudi takšne, ki se sprva zdijo malo verjetne. Spomnimo, da je bil Jaka nazadnje viden v Celju, kjer se je s sodelavci zadrževal v enem izmed lokalov. Domov naj bi se vračal s taksijem, iz katerega je izstopil približno kilometer pred domačo hišo v Kasazah. Po pričevanjih je še zavrnil ponujeni prevoz mimoidočih, nato pa izginil brez sledu. Od takrat se ni oglasil ne družini ne prijateljem. V iskanje so se v minulih tednih poleg policije vključili tudi prostovoljci in širša javnost. Po Mariboru so se pojavili plakati z njegovim obrazom in pozivi k pomoči, razpisana pa je bila tudi denarna nagrada. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in znova poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem ali okoliščinah njegovega izginotja, naj se oglasijo. To je mogoče storiti anonimno na telefonski številki 080 1200 ali prek spletne e-prijave na spletni strani policije. 

