  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SEMAFORJI

Vedno poplavljeni podvozi na Dunajski in Celovški? Janković napoveduje tole rešitev

Semaforje bodo po besedah ljubljanskega župana namestili v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«.
Semaforje pred podvozi bodo po besedah ljubljanskega župana namestili v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«. FOTO: Jože Suhadolnik/Črt Piksi/Delo UI 

Semaforje pred podvozi bodo po besedah ljubljanskega župana namestili v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«. FOTO: Jože Suhadolnik/Črt Piksi/Delo UI 

Po besedah ljubljanskega župana  bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi ta ne pomaga. FOTO: Črt Piksi

Po besedah ljubljanskega župana  bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi ta ne pomaga. FOTO: Črt Piksi

Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik

Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik

Semaforje pred podvozi bodo po besedah ljubljanskega župana namestili v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«. FOTO: Jože Suhadolnik/Črt Piksi/Delo UI 
Po besedah ljubljanskega župana  bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi ta ne pomaga. FOTO: Črt Piksi
Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik
M. U.
 23. 6. 2026 | 16:36
 23. 6. 2026 | 16:45
1:48
A+A-

Ljubljanska občina bo pred podvozi, ki so zadnjih nekaj let ob nalivih pogosto poplavljeni, namestila semaforje. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi ta ne pomaga.

Po besedah ljubljanskega župana  bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi ta ne pomaga. FOTO: Črt Piksi
Po besedah ljubljanskega župana  bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi ta ne pomaga. FOTO: Črt Piksi

»Mi imamo štiri podvoze, kjer se zadnjih pet let ob nalivih pojavljajo težave. Z državo smo se dogovorili, kako si jih razdeliti in nam je ostal podvoz na Drenikovi in na Celovški cesti, državi pa na Zaloški in na Dunajski cesti,« je danes pojasnil Janković.

Dela na Dunajski cesti so bila po njegovi oceni izvedena vrhunsko. »Črpalka vleče vodo in jo spušča v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času nič ne pomaga,« je dejal.

Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik
Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik

»Tisto, kar lahko in bomo naredili, je to, da postavimo semaforje. Ko bo višina vode dosegla določeno raven, se bo prižgala rdeča luč in bo treba počakati 10 ali 15 minut,« je pojasnil.

Semaforji v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«

Na Celovško voda priteka z Rožnika in teče nad ilovnatimi tlemi. »Poskušali jo bomo zadržati in narediti neke ponikalne jame, da bo šla pod zemljo,« je dejal.

Semaforje bodo po Jankovićevih besedah namestili v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«. Najprej morajo namreč še določiti, na kakšen način se bodo prižigali, in se uskladiti s policijo.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

LjubljanaprometkolumnapoplaveCelovška cestaDunajska cestasemafor
ZADNJE NOVICE
16:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Potovalna lekarna po meri posameznika. Razkrivamo, česa ne smete pozabiti

Ne smemo pozabiti na zalogo zdravil, ki jih redno uživamo, in veljavno zdravstveno zavarovanje.
Ema Bubanj23. 6. 2026 | 16:41
16:36
Novice  |  Slovenija
SEMAFORJI

Vedno poplavljeni podvozi na Dunajski in Celovški? Janković napoveduje tole rešitev

Semaforje bodo po besedah ljubljanskega župana namestili v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«.
23. 6. 2026 | 16:36
16:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
UDAR STRELE

Zdaj tudi uradno potrjeno! To je razlog, da je zgorela najvišje ležeča kmetija v Sloveniji (FOTO)

V požaru je nastala ogromna materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 500.000 evrov.
23. 6. 2026 | 16:01
15:48
Novice  |  Slovenija
REVIZIJE

Janša dal to nalogo Simiču, njegova namestnica znana iz afere Litijska

Ivan Simič je tudi nekdanji direktor Finančne uprave.
23. 6. 2026 | 15:48
15:29
Novice  |  Slovenija
FORENZIČNA PSIHIATRIJA POD PRITISKOM

Od Fužin do Bavarskega dvora, to razkrivajo primeri napadov oseb z duševnimi težavami

Vodja forenzične psihiatrije UKC Maribor meni, da so obstoječi varnostni ukrepi prekratki za nekatere storilce z resnimi duševnimi motnjami in zgodovino nasilja.
23. 6. 2026 | 15:29
15:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAHTEVAL SKORAJ 7000 EVROV

Grozljivo izsiljevanje: ukradel žaro s pepelom pokojne hčerke in zahteval odkupnino

Po navedbah policije je moški nekdanjo delodajalko skušal prisiliti k plačilu domnevnega dolga, pri tem pa naj bi izkoristil eno najbolj bolečih družinskih izgub.
Kaja Grozina23. 6. 2026 | 15:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki