Vedno poplavljeni podvozi na Dunajski in Celovški? Janković napoveduje tole rešitev

Ljubljanska občina bo pred podvozi, ki so zadnjih nekaj let ob nalivih pogosto poplavljeni, namestila semaforje. Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi ta ne pomaga.

Po besedah ljubljanskega župana bodo poskušali ob Celovški cesti urediti ponikalne jame, na Dunajski pa vodo s črpalko spuščajo v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času tudi ta ne pomaga. FOTO: Črt Piksi

»Mi imamo štiri podvoze, kjer se zadnjih pet let ob nalivih pojavljajo težave. Z državo smo se dogovorili, kako si jih razdeliti in nam je ostal podvoz na Drenikovi in na Celovški cesti, državi pa na Zaloški in na Dunajski cesti,« je danes pojasnil Janković.

Dela na Dunajski cesti so bila po njegovi oceni izvedena vrhunsko. »Črpalka vleče vodo in jo spušča v ponikalnico, a očitno ob tako močnih nalivih v kratkem času nič ne pomaga,« je dejal.

Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik

»Tisto, kar lahko in bomo naredili, je to, da postavimo semaforje. Ko bo višina vode dosegla določeno raven, se bo prižgala rdeča luč in bo treba počakati 10 ali 15 minut,« je pojasnil.

Semaforji v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«

Na Celovško voda priteka z Rožnika in teče nad ilovnatimi tlemi. »Poskušali jo bomo zadržati in narediti neke ponikalne jame, da bo šla pod zemljo,« je dejal.

Semaforje bodo po Jankovićevih besedah namestili v naslednjem mesecu, »če bo vse po sreči«. Najprej morajo namreč še določiti, na kakšen način se bodo prižigali, in se uskladiti s policijo.