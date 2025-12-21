  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VREMENSKA NAPOVED

Vedno več možnosti za bel božič! Preverite, kje bo na sveti večer najbolj pravljično

Bel božič smo imeli v Sloveniji nazadnje leta 2003.
V Ljubljani bo sneg večinoma pomešan z dežjem. FOTO: Guliver/Getty images
V Ljubljani bo sneg večinoma pomešan z dežjem. FOTO: Guliver/Getty images
B. K. P.
 21. 12. 2025 | 13:16
 21. 12. 2025 | 15:05
2:03
A+A-

Že pred dobrimi desetimi dnevi smo razveselili mnoge z napovedjo, da se bomo morda lahko letos po dolgem času razveselili belega božiča. Takrat je to možnost napovedovala ena od mnogih aplikacij za spremljanje in napovedovanje vremena, a ker je bilo do svetega večera še daleč, tudi ta napoved ni bila najbolj zanesljiva. Zdaj, ko nas od božičnega večera loči le še nekaj dni, pa že lahko bolj verjamemo vremenskim napovedim. In teh se bodo razveselili vsi, ki si želijo, da bi okolico njihove hiše vsaj malo pobelilo. Na Agenciji Republike Slovenije okolje (Arso) za sredo napovedujejo temperature, ki se bodo gibale le malce nad lediščem, med eno in tremi stopinjami Celzija naj bi bilo v Ljubljani.

Jutri se bo v notranjosti zadrževala nizka oblačnost ali megla. V gorah in na Primorskem pa bo še dokaj sončno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v vzhodni Sloveniji popoldan jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, v Slovenski Istri okoli 4, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem od 8 do 14 °C.

V noči na sredo bo tam še deževalo, v dopoldanskih urah pa naj bi se dež počasi spremenil v sneg. Dež s snegom bo nato vztrajal vse do večera, ko bodo padavine počasi ponehale in se nato vrnile v četrtek zvečer, takrat po trenutnih napovedih v obliki dežja. Več možnosti za sneg do nižin bodo imeli 24. decembra v Postojni in okolici, kjer bo nekaj stopinj hladneje kot v Ljubljani, po trenutnih napovedih Arsa naj tam ne bi deževalo, ampak bodo po zraku poplesavale le snežinke, in sicer že od 10. ure dopoldan. Še več snega se obeta na Štajerskem in Kočevskem, tudi na Koroškem, pa seveda v višjih legah, le ob obali bo v sredo in četrtek deževalo.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Zakonca Plestenjak: ljubezen bo trajala, prihaja naraščaj (Suzy)

image_alt
Ljubljanski taksist sredi noči naletel na prizor, ob katerem zledeni kri v žilah! Kako bi reagirali vi?

image_alt
Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

Več iz teme

snegvremezimabožičArso
ZADNJE NOVICE
16:09
Novice  |  Svet
SRBIJA

Ste slišali škandalozno izjavo srbskega ministra? Država EU naj bi »plačala z ozemljem«

Srbsko ministrstvo zdaj trdi, da je bila ministrova izjava »nerodno interpretirana« in da se je nanašala na »bistveno zgodnejše zgodovinsko obdobje«.
21. 12. 2025 | 16:09
15:15
Razno
DUHOVNI NASVET

Blagoslov doma: naj nas zima ne izčrpa, ampak preoblikuje

Pripravimo ga z namero, da ga spremenimo v živi oltar.
21. 12. 2025 | 15:15
15:00
Bulvar  |  Tuji trači
VZPONI IN PADCI

Najstarejši sin Michaela Douglasa je dosegel dno, danes pa …

Po letih boja z odvisnostjo in zapornimi kaznimi sta Cameron in Michael Douglas našla pot do medsebojnega razumevanja.
21. 12. 2025 | 15:00
14:51
Bulvar  |  Zanimivosti
POJASNIL SVOJO TEORIJO

Najpametnejši človek na svetu prepričan, da Bog obstaja, to lahko menda tudi dokaže

YoungHoon Kim ima IQ višji tako od Alberta Einsteina kot Stephena Hawkinga.
21. 12. 2025 | 14:51
14:33
Bulvar  |  Zanimivosti
ZIMSKE RADOSTI

V Harbinu se je odprl 27. Svet ledu in snega, ledeni tobogan je dolg kar 521 metrov

V mestu so postavili tudi 19-metrskega snežaka.
21. 12. 2025 | 14:33
14:17
Bulvar  |  Tuji trači
NE RAZUMEJO SE

Brooklyn Beckham staršema pred prazniki zlomil srce

Božič bo 26-letni vplivnež preživel z ženo in njeno družino.
21. 12. 2025 | 14:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki