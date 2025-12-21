Vedno več možnosti za bel božič! Preverite, kje bo na sveti večer najbolj pravljično

Že pred dobrimi desetimi dnevi smo razveselili mnoge z napovedjo, da se bomo morda lahko letos po dolgem času razveselili belega božiča. Takrat je to možnost napovedovala ena od mnogih aplikacij za spremljanje in napovedovanje vremena, a ker je bilo do svetega večera še daleč, tudi ta napoved ni bila najbolj zanesljiva. Zdaj, ko nas od božičnega večera loči le še nekaj dni, pa že lahko bolj verjamemo vremenskim napovedim. In teh se bodo razveselili vsi, ki si želijo, da bi okolico njihove hiše vsaj malo pobelilo. Na Agenciji Republike Slovenije okolje (Arso) za sredo napovedujejo temperature, ki se bodo gibale le malce nad lediščem, med eno in tremi stopinjami Celzija naj bi bilo v Ljubljani.

Jutri se bo v notranjosti zadrževala nizka oblačnost ali megla. V gorah in na Primorskem pa bo še dokaj sončno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v vzhodni Sloveniji popoldan jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, v Slovenski Istri okoli 4, najvišje dnevne od 2 do 5, na Primorskem od 8 do 14 °C.

V noči na sredo bo tam še deževalo, v dopoldanskih urah pa naj bi se dež počasi spremenil v sneg. Dež s snegom bo nato vztrajal vse do večera, ko bodo padavine počasi ponehale in se nato vrnile v četrtek zvečer, takrat po trenutnih napovedih v obliki dežja. Več možnosti za sneg do nižin bodo imeli 24. decembra v Postojni in okolici, kjer bo nekaj stopinj hladneje kot v Ljubljani, po trenutnih napovedih Arsa naj tam ne bi deževalo, ampak bodo po zraku poplesavale le snežinke, in sicer že od 10. ure dopoldan. Še več snega se obeta na Štajerskem in Kočevskem, tudi na Koroškem, pa seveda v višjih legah, le ob obali bo v sredo in četrtek deževalo.

