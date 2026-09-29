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PROSTOVOLJNA DRUŠTVA

Velenje gostilo 27. srečanje gasilskih veteranov z več kot 200 tekmovalci

Gasilci tekmovali v pikadu, kegljanju in metu vrečk. Dogodek znova povezal društva Šaleške doline.
Predaja prapora veteranov PGD Vinska Gora za tekmovanje 2027

Predaja prapora veteranov PGD Vinska Gora za tekmovanje 2027

Slovesno ob začetku srečanja

Slovesno ob začetku srečanja

Ekipa PGD Lokovica je bila ena najboljših.

Ekipa PGD Lokovica je bila ena najboljših.

Uspešni so bili tudi veterani PGD Paška vas.

Uspešni so bili tudi veterani PGD Paška vas.

Z medaljami in pokali so se razšli za leto dni. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Z medaljami in pokali so se razšli za leto dni. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Predaja prapora veteranov PGD Vinska Gora za tekmovanje 2027
Slovesno ob začetku srečanja
Ekipa PGD Lokovica je bila ena najboljših.
Uspešni so bili tudi veterani PGD Paška vas.
Z medaljami in pokali so se razšli za leto dni. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Jože Miklavc
 29. 9. 2026 | 08:20
2:12
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Gasilke in gasilci veterani GZ Šaleške doline iz 13 prostovoljnih društev so se znova zbrali na tekmovalnem in družabnem srečanju v Velenju. GZŠD deluje na območju občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in MO Velenje, ki so zelo povezane, prav tako tamkajšnje gasilstvo. Gostitelji treh zabavnih tekmovanj, pikada, kegljanja z nihalnim kegljem in metanja vrečk v odprtino posebnega zaboja Štrbunk, so poskrbeli za prijetno vzdušje in slovesen začetek 27. srečanja, ki je lahko zgled prijateljskega sodelovanja med gasilskimi organizacijami. Sodelovala so prav vsa društva, nekatera so zagotovila kar tri ekipe.

213 jih je tekmovalo.

Ne rezultati, izziv

Več kot 200 tekmovalcev in vsaj še 50 spremljevalcev sta nagovorila predsednik PGD Velenje Karli Privšek ter predsednik GZŠD Boris Lambizer ter jim namenila besede dobrodošlice in spodbude za dobre tekmovalne uspehe. Predstavnica Gasilske zveze Slovenije in članica sveta veteranov pri GZ Slovenije Savina Naraks je poudarila, da so gasilke in gasilci veterani najbolje organizirani prav v Šaleški dolini in Velenju.

Uspešni so bili tudi veterani PGD Paška vas.
Uspešni so bili tudi veterani PGD Paška vas.

Nato se je na ploščadi gasilskega doma v prijetnem vzdušju začelo tekmovanje: kot je bilo slišati, rezultati niso najpomembnejši, je pa izziv. V pikadu so med 23 ekipami najbolje ciljali tekmovalci iz PGD Lokovice 1 in 2 ter za 3. mesto PGD Topolšica. Vrečke s peskom so najbolje metale ekipe PGD Škale 1 pred PGD Velenje 1 in PGD Šalek. V kegljanju so blesteli v ekipi PGD Velenje pred Šentilj 1 in Paško vasjo. Skupaj je tekmovalo kar 213 članic in članov, vsi so uživali v rekreaciji in športnem duhu. Srečanje so sklenili z razglasitvijo rezultatov, najboljšim so vročili medalje in pokale ter se ob spustu tekmovalnega prapora v prijetnem vzdušju poslovili za leto dni. 

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