  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
4. JANŠEVA VLADA

Velik dan za Janšo! V DZ po mandat za sestavo 16. vlade

V strankah nove koalicije tako presenečenj in zapletov ob glasovanju za mandatarskega kandidata Janšo ne pričakujejo.
Janez Janša. FOTO: Blaž Samec, Delo
Janez Janša. FOTO: Blaž Samec, Delo
STA, N. Č.
 22. 5. 2026 | 07:27
 22. 5. 2026 | 07:30
2:36
A+A-

Prvak SDS Janez Janša bo danes v DZ po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečenj ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSi, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek sklenili tudi koalicijsko pogodbo (tukaj si jo lahko preberete). Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v Resnici.

Prvaki bodočih vladnih strank, Janša, predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednik Demokratov Anže Logar, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič so v četrtek podpisali koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat.

image_alt
Na potezi ustavni sodniki, Janez Janša uspešno čez zadnje ovire do nove vlade

Tako je pričakovati, da bodo poslanci teh poslanskih skupin Janšo podprli tudi na tajnem glasovanju na današnji izredni seji. Janša lahko, če ne bo presenečenj, računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in Resnice ter najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Tako bo predvidoma že četrtič postal predsednik vlade.

Zapletov ni pričakovati

V strankah nove koalicije tako presenečenj in zapletov ob glasovanju za mandatarskega kandidata Janšo ne pričakujejo. Enotno glasovanje tistih, ki se zavzemajo za razvojno koalicijo pričakujejo v NSi, SLS in Fokus.

Tudi predsednik Demokratov Anže Logar je v četrtek po podpisu koalicijske pogodbe zatrdil, da ne pričakuje presenečenj, »vsaj z naše strani ne«. »Moram biti pripravljen predvsem na presenečenje, zato smo tudi rekli, da bo mogoče v nedeljo še ena seja,« pa je v četrtek dejal predsednik Resnice in DZ Zoran Stevanović.

Če Janša za mandatarja ne bi bil izvoljen, bi DZ glede na dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo volitev predsednika vlade v tretjem krogu, kjer za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev.

Glasovanje mora nato DZ opraviti v 48 urah po sprejetju takšnega sklepa, torej v nedeljo. Tako so se v sredo na kolegiju predsednika DZ na predlog Stevanovića dogovorili tudi vodje poslanskih skupin. Še pred sejo, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja, pa bodo poslanci odločali o odločitvi kolegija predsednika DZ, da se novela zakona o parlamentarni preiskavi in predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč obravnavata po skrajšanem postopku.

Več iz teme

Janez JanšaSDSparlamentglasovanjemandatar
ZADNJE NOVICE
08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
08:39
Novice  |  Slovenija
ŠE BOLJŠI KOT LANI

Na Kalvarijo rekordnih 91 ekip, najhitrejši tolminski policisti, sledili sta ekipi gostiteljev (FOTO)

Zbrana sredstva bodo namenili Centru za sluh in govor Maribor.
22. 5. 2026 | 08:39
08:30
Šport  |  Športni trači
KYLE BUSCH

Po resni bolezni včeraj umrl legendarni dirkač, star bil komaj 41 let (FOTO)

Dvakratni pokalni prvak je veljal za enega največjih dirkačev v zgodovini Nascarja.
22. 5. 2026 | 08:30
08:29
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MNENJA PSIHIATROV

Postopek v primeru moževe morilke Anje: kljub prepovedi približevanja je živel pri njej

Postopek v primeru Anje Repnik Berša krojijo psihiatri.
Boštjan Celec22. 5. 2026 | 08:29
08:20
Bulvar  |  Glasba in film
PONOSNI NA MINULIH 100 LET

Pihalni orkester igra od 1926. in ohranja godbeniško tradicijo, preboldski ​župan je ponosen član (FOTO)

Umetniški vodja je direktor žalskega ŽKST in preboldski ​župan.
Darko Naraglav22. 5. 2026 | 08:20
08:06
Bulvar  |  Domači trači
TRAJNOSTNA MODA

Slovenske obleke na rdeči preprogi: Matea Benedetti z osmimi kreacijami v Cannesu (FOTO)

Slovenska oblikovalka Matea Benedetti je ustvarila osem kreacij, ki so bile skupaj z največjimi svetovnimi modnimi hišami pod žarometi enega najpomembnejših filmskih festivalov.
Gordana Stojiljković22. 5. 2026 | 08:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Velik dan za Janšo! V DZ po mandat za sestavo 16. vlade