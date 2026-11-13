Velik izpad Microsofta prizadel tudi Slovenijo! Iz zdravstvenega doma poslali nujno obvestilo pacientom

Velik izpad Microsoftovih storitev povzroča težave milijonom uporabnikov po svetu, posledice pa čutijo tudi v Sloveniji. Nedostopne oziroma motene so storitve, kot so Outlook, Teams in Copilot, težave pa imajo tudi podjetja in javne ustanove. Da izpad vpliva na njihovo delo, so sporočili tudi iz Zdravstvenega doma Medvode, kjer pacientom svetujejo, naj jih raje pokličejo po telefonu.

Težave z Microsoftovimi storitvami začele v četrtek in trajajo že več kot deset ur. Po podatkih spletne strani Downdetector, ki spremlja prijave motenj, so uporabniki v eni sami uri težave prijavili v kar 74 državah. Število prijav težav z Outlookom je na vrhuncu doseglo skoraj 140.000. Po podatkih strani Downdetector za Slovenijo se slovenski uporabniki soočajo predvsem s težavami pri storitvah Microsoft 365 in Copilot.

Izpad je prizadel številna podjetja, državne ustanove in druge organizacije. Težave so med drugim zaznali v Avstraliji in Singapurju, kjer so morali prilagoditi delovanje nekaterih javnih služb. Po najnovejših informacijah globalni izpad nekaterih storitev podjetja Microsoft ni posledica »zlonamernih dejavnosti«, so sporočili iz tehnološkega velikana. Incident bodo do njegove popolne razrešitve obravnavali prednostno, so zagotovili v podjetju. Ob tem beležijo pozitivne premike pri odpravljanju motenj.

Težave tudi v Sloveniji: zdravstveni dom poziva paciente, naj pokličejo

Da težave niso zaobšle Slovenije, smo opazili tudi na družbenih omrežjih. Zdravstveni dom Medvode je namreč objavil obvestilo, da zaradi izpada Microsoftovih storitev ne morejo dostopati do spletnih obrazcev, ki so jih poslali pacienti. »Zaradi težav na strani Microsofta nimamo dostopa do poslanih spletnih obrazcev in z naše strani ne boste prejeli odgovora,« so zapisali. Pacientom zato svetujejo, naj za komunikacijo z zdravstvenim domom uporabijo telefon, v nujnih primerih pa naj se oglasijo osebno.

Po naših informacijah posledice obsežnega izpada Microsoftovih storitev čutijo tudi pri eni največjih slovenskih zavarovalnic, kjer je zaradi tehničnih težav prihajalo do motenj v poslovanju.

Kaj je povzročilo velik izpad?

Pri Microsoftu pojasnjujejo, da za težave po dosedanjih ugotovitvah ni odgovoren hekerski napad. Zapletlo naj bi se v njihovi infrastrukturi, kjer je del strežnikov prenehal delovati, preostali pa so postali preobremenjeni.

Podjetje si prizadeva obnoviti delovanje storitev, vendar odpravljanje težav ne poteka povsem po načrtih. Nekateri strežniki so namreč po ponovni vzpostavitvi delovanja ob povečanem prometu spet postali neodzivni. Microsoft je pozneje poročal o prvih pozitivnih rezultatih pri stabilizaciji strežnikov, vendar popolna odprava motenj še ni bila potrjena.

Uporabnike medtem opozarjajo tudi na spletne prevarante, ki lahko izpad izkoristijo za pošiljanje lažnih sporočil z domnevno tehnično pomočjo. Njihov cilj je lahko kraja osebnih podatkov ali nameščanje škodljivih programov.