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Velik izpad omrežja A1 po vsej Sloveniji, bralci nam sporočajo, kakšne težave imajo

Izpad po celi državi se je zgodil nekaj pred 15. uro
Omrežje A1 že drugič letos ne deluje. FOTO: A1
Omrežje A1 že drugič letos ne deluje. FOTO: A1
M. U.
 7. 9. 2026 | 17:18
 7. 9. 2026 | 18:25
2:06
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Uporabniki A1 imajo danes popoldne velike težave. Nekaj pred 15. uro je prišlo do obsežnega izpada omrežja po vsej Sloveniji, zaradi katerega ponekod niso mogoči klici, težave pa so tudi z dostopom do interneta, navaja Delo.

Iz A1 Slovenija so potrdili, da lahko prihaja do motenj tako v mobilnem kot fiksnem omrežju. »Naše ekipe skupaj s pristojnimi izvajalci intenzivno odpravljajo napako. Uporabnikom se opravičujemo za nevšečnosti in se jim zahvaljujemo za razumevanje,« so sporočili.

Kdaj bo napaka odpravljena?

Za zdaj to še ni jasno. Tudi A1-jev klepetalnik uporabnikom sporoča, da natančnega časa odprave težav še nimajo, pristojne ekipe pa naj bi napako odpravljale prednostno. Delo je vprašanja o razsežnostih izpada in morebitnih težavah pri drugih operaterjih poslalo tudi Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, odgovore pa še čakajo.

To ni prvi večji izpad letos

A1 je večji izpad doživel že 27. februarja letos. Takrat so bile približno tri ure nedosegljive mobilne, fiksne in televizijske storitve, težave pa so občutili tudi uporabniki Boba in HoT ter del uporabnikov T-2, ki gostujejo v omrežju A1.

Takrat je A1 pojasnil, da je težave povzročila programska napaka oziroma napaka v delovanju omrežnih elementov v podatkovnem centru. Tokrat vzrok aktualnega izpada za zdaj še ni znan.

Odzivi naših bralcev ob izpadu

Bralka Vesna nam je tako zaupala: »Ne morem klicat nikogar, vrže ven in tudi klicat me nihče ne more,«. Bralka Megi pa dodaja podobno: »Ne morem opraviti/sprejeti klica ...«. Bralka Jelka pa: »Težave, ne morem opraviti klica, tudi mene ne more nihče poklicati,«. No, bralec Joža je zaskrbljen: »Nimamo ne telefona ne interneta, žalostno, kdo bo kril izpad dohodka?«.

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