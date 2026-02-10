Velik odpoklic priljubljenih Labubu igrač – ogrožajo zdravje otrok

Na slovenskem trgu so distributerji odpoklicali več modelov priljubljenih igrač Labubu iz serije The Monsters. Odpoklic so sprožili po obvestilih evropskega sistema Safety Gate in opozorilih Zdravstvenega inšpektorata RS, saj izdelki ne izpolnjujejo zahtev varnosti igrač in lahko predstavljajo tveganje za zdravje otrok.

Igrače so umaknili zaradi napake v zasnovi, ki lahko povzroči nastanek majhnih delcev, ter zaradi preseženih vrednosti ftalatov. Majhni delci predstavljajo nevarnost zaužitja in zadušitve, ftalati pa lahko škodujejo zdravju otrok. Izdelki zato niso primerni za otroke, mlajše od treh let. Zdravstveni inšpektorat RS poudarja, da potrošniki spornih igrač ne smejo uporabljati. Izdelke je treba vrniti na prodajno mesto, kjer je možna tudi vrnitev kupnine.

Odpoklic se nanaša na več modelov, med drugim:

The Monsters – HAVE A SEAT

The Monsters – COCA-COLA SERIES

The Monsters – Hide and Seek in Singapore Series

The Monsters – EXCITING MACARON

Na podlagi obvestil so izdelke s slovenskega trga umaknili različni distributerji, med drugim Engrotuš, Bela Strela (PE Yala), Natural Mystic Shop, Pošta Slovenije, Merkur, Tedi ter drugi trgovci in spletne trgovine. Igrače so proizvajali na Kitajskem, odpoklic pa je sledil po ugotovitvah, da izdelki niso skladni z evropsko uredbo o varnosti igrač.

Zdravstveni inšpektorat RS poudarja, da potrošniki spornih igrač ne smejo uporabljati. Izdelke je treba vrniti na prodajno mesto, kjer je možna tudi vrnitev kupnine.

Nasvet za uporabnike