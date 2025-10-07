Velik poklon: Aleks, Marko in Natan pomagali hudo poškodovanemu kolesarju, zdaj dobili priznanje Pirc Musarjeve (FOTO)

V petek, 11. julija 2025, ob 16.21, so trije mladoletni fantje – Aleks Kelbelj, Mark Kralj in Natan Hovnik, stari med 13 in 14 let – na območju gorske kolesarske proge Črnuče Trails našli hudo poškodovanega gorskega kolesarja.

Kljub svoji mladosti in dejstvu, da pri sebi niso imeli mobilnih telefonov, so izkazali izjemno odgovornost, prisebnost in nesebično pripravljenost pomagati sočloveku. Uporabili so telefon poškodovanca, ki je bil zaklenjen, ter uspeli poklicati številko za klic v sili 112. Ves čas so zgledno sodelovali z Regijskim centrom za obveščanje Ljubljana in drugimi reševalnimi službami. Natan Hovnik je stekel na bližnjo cesto, kjer je počakal reševalce in jih pospremil do kraja dogodka, medtem ko sta druga dva ostala ob poškodovancu. Aleks Kelbelj se je posvečal poškodovanemu, Mark Kralj pa je dispečerju sproti posredoval ključne informacije o njegovem stanju.

Njihova iznajdljivost, pogum in prisebnost v kritični situaciji so odločilno prispevali k hitri in uspešni reševalni akciji. Takšen odziv žal ni pravilo, pa bi moral biti.

S tem dejanjem so Aleks Kelbelj, Mark Kralj in Natan Hovnik postavili izjemen in svetel zgled vztrajnosti in plemenitega ravnanja ter opomnik, kako dragocene so vrednote solidarnosti, sočutja in odgovornega ravnanja v stiski. Za njihovo ravnanje se jim je posebej zahvalila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Njihova pomoč je bila neprecenljiv žarek upanja v tragični nesreči gorskega kolesarja, ki je po nekaj dneh v bolnišnici žal umrl.

Takšna dejanja, ki poosebljajo človekoljubje, nesebično pomoč in zavest o skupnem dobrem, je pomembno javno izpostaviti in se zanje zahvaliti, saj izpostavljajo najvišje vrednote h katerim moramo vsi stremeti. Predstavljajo neizpodbiten dokaz, da lahko vsak od nas s svojimi dejanji prispeva k boljši, bolj prijazni in povezani družbi.