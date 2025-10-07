  • Delo d.o.o.
KAPO DOL

Velik poklon: Aleks, Marko in Natan pomagali hudo poškodovanemu kolesarju, zdaj dobili priznanje Pirc Musarjeve (FOTO)

Srce za plemenito dejanje prejeli ne zgolj zaradi svoje konkretne zgodbe reševanja človeškega življenja, ki so jo s pogumnim dejanjem in srčnim ravnanjem zapisali, temveč tudi zaradi zgleda, ki ga s tem dajejo drugim.
Predsednica republike Natasa Pirc Musar je podelila priznanje - zahvalo za enkratne dosezke Aleksu Kelblju, Marku Kralju in Natanu Hovniku. Podelitev so spremljali dijaki Solskega centra Nova Gorica in dijaki Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene sole Postojna. FOTO: Daniel Novakovic/sta

M. U.
 7. 10. 2025 | 16:56
 7. 10. 2025 | 17:06
3:40
Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je Aleksu Kelblju, Marku Kralju in Natanu Hovniku podelila priznanje – zahvalo za dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja kot prispevek k boljšemu jutri.

Predsednica republike Natasa Pirc Musar je podelila priznanje - zahvalo za enkratne dosezke Aleksu Kelblju, Marku Kralju in Natanu Hovniku. Podelitev so spremljali dijaki Solskega centra Nova Gorica in dijaki Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene sole Postojna. FOTO: Daniel Novakovic/sta
11. julija letos so namreč trije mladoletniki na območju gorske kolesarske proge Črnuče Trails našli hudo poškodovanega gorskega kolesarja in mu odgovorno in nesebično pomagali.

Zahvale predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar.

V petek, 11. julija 2025, ob 16.21, so trije mladoletni fantje – Aleks Kelbelj, Mark Kralj in Natan Hovnik, stari med 13 in 14 let – na območju gorske kolesarske proge Črnuče Trails našli hudo poškodovanega gorskega kolesarja.

Kljub svoji mladosti in dejstvu, da pri sebi niso imeli mobilnih telefonov, so izkazali izjemno odgovornost, prisebnost in nesebično pripravljenost pomagati sočloveku. Uporabili so telefon poškodovanca, ki je bil zaklenjen, ter uspeli poklicati številko za klic v sili 112. Ves čas so zgledno sodelovali z Regijskim centrom za obveščanje Ljubljana in drugimi reševalnimi službami. Natan Hovnik je stekel na bližnjo cesto, kjer je počakal reševalce in jih pospremil do kraja dogodka, medtem ko sta druga dva ostala ob poškodovancu. Aleks Kelbelj se je posvečal poškodovanemu, Mark Kralj pa je dispečerju sproti posredoval ključne informacije o njegovem stanju.

Njihova iznajdljivost, pogum in prisebnost v kritični situaciji so odločilno prispevali k hitri in uspešni reševalni akciji. Takšen odziv žal ni pravilo, pa bi moral biti.

S tem dejanjem so Aleks Kelbelj, Mark Kralj in Natan Hovnik postavili izjemen in svetel zgled vztrajnosti in plemenitega ravnanja ter opomnik, kako dragocene so vrednote solidarnosti, sočutja in odgovornega ravnanja v stiski. Za njihovo ravnanje se jim je posebej zahvalila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Njihova pomoč je bila neprecenljiv žarek upanja v tragični nesreči gorskega kolesarja, ki je po nekaj dneh v bolnišnici žal umrl.

Takšna dejanja, ki poosebljajo človekoljubje, nesebično pomoč in zavest o skupnem dobrem, je pomembno javno izpostaviti in se zanje zahvaliti, saj izpostavljajo najvišje vrednote h katerim moramo vsi stremeti. Predstavljajo neizpodbiten dokaz, da lahko vsak od nas s svojimi dejanji prispeva k boljši, bolj prijazni in povezani družbi.

Priznanje predsednice, ki ponazarja Srce za plemenito dejanje, so trije mladi posamezniki prejeli ne zgolj zaradi svoje konkretne zgodbe reševanja človeškega življenja, ki so jo s pogumnim dejanjem in srčnim ravnanjem zapisali, temveč tudi zaradi zgleda, ki ga s tem dajejo drugim.

Prav zato so bili na slovesni dogodek povabljeni tudi dijaki Gimnazije in zdravstvene šole Šolskega centra Nova Gorica ter dijaki Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna. Z njimi se je predsednica republike, skupaj s tremi mladimi prejemniki priznanj, v nadaljevanju dogodka pogovarjala tako o konkretnem dogodku pa tudi nasploh o družbenih vrednotah, kot so solidarnost in medsebojna pomoč. To so vrednote, ki se kažejo tudi v vsakdanjih trenutkih, ko prisluhnemo drug drugemu, ponudimo roko tistemu, ki se znajde v stiski, ali pa se skupaj veselimo uspehov.

 

 

