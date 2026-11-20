Slovenske šole čakajo velike spremembe. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravlja sveženj zakonodajnih novosti, ki med drugim predvidevajo uvedbo pripravljalnic za učence, ki še ne znajo dovolj dobro slovensko, strožja pravila glede vzgojnih opominov in spremembe pri ocenjevanju. Medtem ko ministrstvo napoveduje reforme, pa predlagane spremembe državnega proračuna za prihodnji dve leti odpirajo vprašanja o financiranju slovenskega šolstva.

Velika novost: pripravljalnica za slovenščino za otroke, ki še ne nimajo zadostnega znanja jezika

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so predstavili več predlogov zakonodajnih sprememb, ki naj bi se praviloma začele uporabljati 1. septembra 2027. Ena pomembnejših novosti je uvedba posebnih pripravljalnic za otroke, ki se vključujejo v osnovno šolo, a še nimajo zadostnega znanja slovenskega jezika.

Po predlogu novele zakona o osnovni šoli bi ob vpisu najprej preverili otrokovo znanje slovenščine in na podlagi tega določili ustrezno obliko vključevanja v izobraževanje.

»Na tej podlagi se določi ustrezna oblika vključevanja, pripravljalnice pa učencem omogočajo intenzivno učenje slovenščine in spoznavanje slovenske kulture. Izvajale se bodo lahko tudi na drugi osnovni šoli, pri čemer bo učencem zagotovljen brezplačni prevoz. Ko bodo dosegli ustrezno raven znanja slovenščine, se bodo vključili v redni pouk na matični šoli, dodatna jezikovna podpora pa jim bo na voljo tudi v nadaljevanju izobraževanja,« so pojasnili na ministrstvu.

Kot poudarjajo, so strokovnjaki o potrebi po takšnih pripravljalnicah dosegli široko soglasje na tretjem posvetu o celoviti reformi vzgoje in izobraževanja. Z njihovo uvedbo bi uresničili tudi eno od zavez koalicijske pogodbe.

Posebna ureditev izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti na narodnostno mešanih območjih ostaja nespremenjena.

Strožja pravila: že dva vzgojna opomina bi lahko pomenila prešolanje

Spremembe pa se ne ustavljajo pri učenju slovenščine. Ministrstvo napoveduje tudi drugačna pravila vzgojnega ukrepanja, ki bi šolam in ravnateljem omogočila večjo avtonomijo.

Med predlogi je znižanje pogoja za prešolanje učenca s treh na dva vzgojna opomina v obdobju 12 mesecev. Vzgojni opomini bi veljali tudi ob prepisu na drugo osnovno šolo, ukinili pa bi možnost ugovora zoper vzgojni opomin. »Med drugim veljavnost vzgojnih opominov tudi ob prepisu na drugo osnovno šolo in znižanje pogoja za prešolanje s treh na dva vzgojna opomina v obdobju dvanajstih mesecev. Predvidena je tudi ukinitev ugovora zoper vzgojni opomin,« so zapisali na ministrstvu.

Novosti se obetajo tudi pri šolskem delu. V okviru razširjenega programa osnovnih šol bi uvedli vsakodnevni čas, namenjen samostojnemu učenju in opravljanju domačih nalog.

Neocenjeni pri treh predmetih bi ponavljali razred

Pomembne spremembe se napovedujejo tudi pri ocenjevanju. Šole bi lahko same sprejele pravila ocenjevanja, učenci pa bi se morali soočiti z jasneje določenimi posledicami, če ob koncu šolskega leta ne bi bili ocenjeni. »Šole bodo sprejele lastna pravila ocenjevanja, učenec, ki bo ob koncu pouka neocenjen iz treh ali več predmetov, pa bo ponavljal razred. Predmetne izpite bo mogoče opravljati iz največ dveh predmetov,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Spremenilo bi se tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Devetošolci bi si lahko tretji predmet izbrali sami, in sicer med obveznimi predmeti osmega in devetega razreda. »Dosežki nacionalnega preverjanja znanja se ne bodo več uporabljali kot merilo pri omejitvi vpisa v srednješolske programe, s čimer se krepita njegova informativna in razvojna vloga.«

Predlogi predvidevajo še okrepitev domoljubne in državljanske vzgoje, prilagoditve šolskih obveznosti za učence, ki se ukvarjajo s športom ali umetnostjo, ter natančnejšo ureditev šolanja na domu.

Brezplačna kosila za vse osnovnošolce šele leta 2029?

Eden od takšnih predlogov je že od septembra v vladni obravnavi. Gre za spremembo zakona o šolski prehrani, s katero bi uvedbo brezplačnih šolskih kosil za vse osnovnošolce ponovno zamaknili. Namesto 1. septembra 2027 bi jih po predlogu uvedli šele 1. septembra 2029, torej dve leti pozneje.

Na eni strani velike reforme, na drugi milijonski rezi

Medtem ko ministrstvo napoveduje obsežne spremembe, pa na portalu Delo.si novinarka opozarja na precej manj spodbudno finančno plat prihodnosti slovenskega šolstva. Predlagane spremembe državnih proračunov za leti 2027 in 2028 namreč prinašajo občutno manj denarja za področje ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Po predlogu sprememb proračuna za leto 2027 je za to področje predvidenih približno 3,3 milijarde evrov, kar je 124 milijonov evrov manj od ocene letošnje realizacije.

Vsa področja sicer ne bodo prizadeta enako, vendar za zdaj še ni jasno, kakšne posledice bodo imeli predvideni finančni rezi za vrtce, osnovne in srednje šole ter univerze. Vlada je v sporočilu po seji prejšnji teden navedla, »da priprava ukrepov za obvladovanje javnofinančnega primanjkljaja že poteka«.