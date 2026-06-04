Velik trgovec odpoklical več solat, preverite, ali jih imate doma

Mercator je iz prodaje odpoklical solato ohrovt s krompirjem in francosko solato. Živili sta odpoklicani zaradi neoznačene prisotnosti aditiva žveplov dioksid, ki predstavlja tveganje za občutljive osebe, je sporočila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Serijske oznake za solato ohrovt in kuhan krompir , 250 gramov, so 3105,0106 in 0206.

, 250 gramov, so 3105,0106 in 0206. Serijske oznake za francosko solato, 250 gramov, so 1305, 1405, 1805, 1905, 2005, 2105, 2405, 2505, 2605 in 2705.

solato, 250 gramov, so 1305, 1405, 1805, 1905, 2005, 2105, 2405, 2505, 2605 in 2705. Serijske oznake za lahko francosko solato so, 250 gramov, so 1305, 1405, 1805, 1905, 2005, 2105,2405,2505,2605 in 2705.

solato so, 250 gramov, so 1305, 1405, 1805, 1905, 2005, 2105,2405,2505,2605 in 2705. Serijske oznake za francosko solato, 470 gramov, so 1305, 1405, 1805, 1905, 2005, 2105, 2205, 2405, 2505, 2605 in 2705.

Mercator potrošnikom, občutljivim na žveplov dioksid, svetuje, da živil ne uporabijo. Za vračilo izdelka naj se obrnejo na mesto nakupa.Za vse ostale potrošnike so živila varna. Če je navedba alergena na živilu deklarirana, se to lahko trži.