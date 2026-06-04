Velik trgovec odpoklical več solat, preverite, ali jih imate doma

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Mercator je iz prodaje odpoklical solato ohrovt s krompirjem in francosko solato. Živili sta odpoklicani zaradi neoznačene prisotnosti aditiva žveplov dioksid, ki predstavlja tveganje za občutljive osebe, je sporočila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Mercator potrošnikom, občutljivim na žveplov dioksid, svetuje, da živil ne uporabijo. Za vračilo izdelka naj se obrnejo na mesto nakupa.Za vse ostale potrošnike so živila varna. Če je navedba alergena na živilu deklarirana, se to lahko trži.