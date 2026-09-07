Velik uspeh ljubljanske fakultete, njen program je med 30 najboljšimi na svetu

Mednarodni magistrski program IMB Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je letos ponovno uvrstil na lestvico najboljših izobraževalnih programov poslovnih šol na svetu, ki jo pripravlja časnik Financial Times. Med 100 najboljšimi se je program uvrstil na 29. mesto, kar je za 15 mest bolje kot lani.

Ljubljanska fakulteta je z mednarodnim magistrskim programom IMB - Master Programme in Business and Organisation na letošnji lestvici Financial Times Masters in Management 2026 tako dosegla najboljšo uvrstitev v zgodovini programa, so v sporočilu za javnost poudarili na fakulteti. Kot so zapisali, je program na lestvici Financial Times v zadnjem letu napredoval za 15 mest, v dveh letih pa za 41. Program IMB je na lestvici prisoten zadnjih devet let, prvič je bil uvrščen leta 2018. Je edini program iz širše regije jugovzhodne Evrope na tej lestvici.

Visoko tudi po razmerju med ceno in kakovostjo

Dekan ekonomske fakultete Tomaž Turk je najnovejšo uvrstitev označil za enega najvidnejših mednarodnih dosežkov fakultete. Ob tem je posebej izpostavil, da je program dosegel tudi 4. mesto po merilu razmerja med ceno in kakovostjo ter prav tako 4. mesto po merilu kariernega napredka diplomantov.

»Oba za našo fakulteto pomenita, da naši diplomanti za vloženi čas in sredstva dobijo izjemno vrednost ter da jim ta program odpira vrata na najzahtevnejših mednarodnih trgih dela. To je priznanje študentom, profesorjem, alumnom in partnerskim podjetjem, ki program soustvarjajo,« so Turkove besede povzeli na fakulteti.

Študenti povezani z gospodarstvom

Ob tem so poudarili, da študenti v programu sodelujejo z globalnimi podjetji, vodilnimi multinacionalkami ter uveljavljenimi in inovativnimi slovenskimi podjetji. Ta stik z gospodarstvom študentom omogoča, da znanje preizkusijo v okolju, v katerem bodo v prihodnosti delali, in da si že med študijem ustvarijo mrežo poslovnih stikov, so zapisali.

94 odstotkov diplomantov zaposlenih v treh mesecih

Kot so še navedli, se 94 odstotkov diplomantov zaposli v treh mesecih po zaključku študija, uresničitev ciljev, ki so si jih zastavili ob vpisu, pa so diplomanti ocenili kot 87-odstotno uspešno. Program se je uvrstil še na 30. mesto po karierni podpori diplomantom in na 44. mesto po povezanosti mreže IMB alumnov.