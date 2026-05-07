Velika borba za majhne ribe

»Ribiško društvo Oradela s tem tekmovanjem v Piranu nadaljuje dolgo tradicijo vzgoje mladih ribičev in skrbi za prihodnost tega športa,« pravi Mario Druschovich, zavzet predsednik te piranske, v glavnem starejše ribiške druščine, ki pa v svoje vrste z veseljem sprejema tudi mlajše športne ribiče. Nedavno so tako znova gostili enega najpomembnejših mladinskih ribiških dogodkov na severnem Jadranu, tradicionalno odprto prvenstvo Občine Piran v trnkarjenju s palico z zidane obale, kjer se v kategorijah U13, U16 in U21 pomerijo mladi ribiči iz Slovenije, Italije in Hrvaške.

Točka za gram

Letošnje tekmovanje je potekalo na Fornačah, kjer je imel vsak ribič na obali svoj mali sektor. Vsako društvo je lahko nastopilo z eno ekipo s po dvema članoma v vsaki kategoriji. Tekmovali so posamično in ekipno, z eno palico in na navezi z največ tremi trnki. Velikost posamezne ribe ni smela biti manjša od mer, ki jih predpisuje zakon o zaščiti ribjega zaroda, vsak gram stehtane ribe pa je prinesel eno točko. Tekmovalcem v kategoriji U21 je lahko pomagal le uradni sodnik, v kategoriji tekmovalcev U13 in U16 pa tudi spremljevalec, ki mu je bilo dovoljena pomoč pri natikanju vabe in snemanju ribe. Kategoriji U13 in U16 sta tekmovali tri ure, kategorija U21 pa štiri.

Lovili so predvsem manjše obalne vrste, kot so menole, špari in bugve.

O zmagovalcih so odločale skupna teža ulova in uvrstitve po sektorjih. V najmlajši kategoriji so slavili domači predstavniki iz Kopra, in sicer Domen Trobec in Aron Strgar (ŠRD PLK Koper) pred Marinom Pavletićem in Adrianom Tubinovićem (ŠRD Zubatac Poreč), sledila sta Mateo Stevanic in Karlo Ciani (ŠRD Zubatac Lovran).

Mario Druschovich: »Takšne tekme mladih ustvarjajo prihodnje prvake.« FOTO: Oradela

V kategoriji U16 je bila najbolj prepričljiva Izola. Zmagala stain(MRK Menola Izola), druga sta bilain(SRD Galeb Raša 1), tretja pain(ŠRD Zubatac Poreč). V najstarejši kategoriji U21 so bili najboljši ribiči iz Raše. Zmagala stain(SRD Galeb Raša 1), sledili soin(MRK Menola Izola) terter(ŠRD PLK Koper).Tudi tu so bile razlike na vrhu majhne, kar potrjuje izjemno izenačenost tekmovalcev. Kot je za spomladanski čas značilno, so lovili predvsem manjše obalne vrste, kot so menole, špari in bugve. Prav te so odločale o zmagovalcih. Dogodek ni bil le boj za medalje. Za številne mlade ribiče je bil prvi resni stik s športnim tekmovalnim ribolovom, kjer poleg rezultata štejejo izkušnje in druženje. »Ribe so bile sicer majhne, razlike minimalne, borba pa velika. In prav takšne tekme ustvarjajo prihodnje prvake,« je bil ob razglasitvi najboljših zadovoljen Druschovich.